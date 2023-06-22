Депутаты предлагают привлечь работодателей к волонтерству

Больше половины от общего числа волонтеров (65%) – это молодежь в возрасте до 24 лет, говорится в пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные платформы «Добро.РФ». Отрешенность работающих россиян от благотворительности и отсутствие личного волонтерского опыта, по мнению законодателей, мешает им вступить «в партнерские отношения со своей страной». Кроме этого «скептическое отношение родителей и отсутствие положительного примера» препятствуют включению в добровольческое движение их детей, сказано в пояснительной записке. В качестве примера компаний с развитой культурой волонтерства там перечислены «Росатом», «Газпром», РЖД, «Русал» «Норникель» и др.