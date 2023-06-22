Депутаты предлагают привлечь работодателей к волонтерству

Депутаты предлагают привлечь работодателей к волонтерствуВ некоторых компаниях оно станет обязательным для сотрудников
Депутаты Госдумы хотят вовлечь работодателей и их сотрудников в благотворительность и волонтерскую деятельность, изменив Трудовой кодекс (ТК). Соответствующий законопроект 21 июня внесен в электронную базу нижней палаты парламента. Его авторами стали депутаты фракции «Единая Россия» Артем Метелев, Михаил Киселев, Екатерина Стенякина, Андрей Исаев и Юлия Саранова. Изменения коснутся статьи 41 ТК, регламентирующей возможное содержание и структуру коллективных договоров. Законодатели предлагают добавить к существующему перечню «поддержку добровольчества (волонтерства) и благотворительной деятельности».
Больше половины от общего числа волонтеров (65%) – это молодежь в возрасте до 24 лет, говорится в пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные платформы «Добро.РФ». Отрешенность работающих россиян от благотворительности и отсутствие личного волонтерского опыта, по мнению законодателей, мешает им вступить «в партнерские отношения со своей страной». Кроме этого «скептическое отношение родителей и отсутствие положительного примера» препятствуют включению в добровольческое движение их детей, сказано в пояснительной записке. В качестве примера компаний с развитой культурой волонтерства там перечислены «Росатом», «Газпром», РЖД, «Русал» «Норникель» и др.
Метелев пояснил «Ведомостям», что законопроект не обязывает работодателей вводить меры поддержки корпоративного волонтерства или благотворительности, но «дает четкий сигнал бизнесу, госкорпорациям и профсоюзам». Привлечение сотрудников в общественные инициативы и благотворительность – это приоритет государства, напомнил он. Президент страны Владимир Путин 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал компании развивать корпоративную социальную ответственность и обязать их публиковать нефинансовую отчетность. Благотворительность или волонтерство – это и есть такой вид отчетности, считает Метелев.
Сколько волонтеров в госкомпаниях
Более 85 000 сотрудников РЖД занимаются волонтерством, по данным представителя пресс-службы компании на 2023 г. Общее количество работников за этот год неизвестно. В последнем доступном годовом отчете РЖД за 2021 г. штат компании насчитывал 693 000 человек. То есть в волонтерском движении могут участвовать свыше 10% сотрудников. По словам представителя РЖД, для них предусмотрены корпоративные награды и другие виды материального и нематериального поощрения. «Ведомости» направили запросы в «Росатом» и «Ростех».
Коллективный договор – это документ, который регулирует социально-трудовые отношения в организации либо у индивидуального предпринимателя, рассказал руководитель Центра корпоративных решений Михаил Рябых. Он подписывается между сотрудниками и работодателями на добровольной основе и необязателен для введения повсеместно. Как правило, коллективный договор заключается в организациях со штатом более 50 человек, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
Если коллективный договор уже подписан, то он имеет обязательную силу для сторон и должен ими соблюдаться, отмечает Рябых. Для работодателей нарушение договора предполагает штрафы, для сотрудников – гражданско-правовую ответственность в виде выплаты компенсации, а также дисциплинарные наказания – от выговора до увольнения, сообщил Жарский. То есть при принятии законопроекта новая мера станет обязательной в тех компаниях, которые решат подписать с сотрудниками коллективный договор, делают вывод эксперты.
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») назвал инициативу коллег «свидетельством зрелости гражданского общества». Закрепление в коллективном договоре мер поддержки добровольческой и благотворительной деятельности – это возможность для руководства предприятий и организаций сплотить коллектив и создать команду, уверен он. Благотворительная деятельность получит большее распространение, если федеральный закон дополнят региональными мерами поддержки коллективных благотворителей, думает Говырин.
Вице-президент РСПП Федор Прокопов, в свою очередь, считает, что законодательное оформление добровольческих инициатив не имеет большого смысла. Другое дело, если компания освобождает своих сотрудников от работы на время выполнения волонтерских обязанностей, говорит он. В этом случае, по его мнению, можно предусмотреть поощрение таких организаций без ущерба федеральному и региональным бюджетам.