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Минтруд ожидает притока трудовых мигрантов к 2030 году

Общая численность рабочей силы за семь лет вырастет на 2,4 млн человек
Ярослава Костенко Анна Киселева
Иностранные работники в основном востребованы в области ритейла, перевозок, сервиса и строительства / Евгений Разумный / Ведомости

Число трудовых мигрантов в России к 2030 г. составит 3,5 млн человек, это на 400 000 человек больше, чем в 2022 г., сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда со ссылкой на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда). Согласно этому прогнозу, через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в прошлом году до 4,7% от всех занятых. В целом же рабочая сила должна вырасти с 72 млн человек на конец 2022 г. до 74,4 млн к 2030 г.

Спрос на иностранных работников в основном сосредоточен в области ритейла, перевозок, сервиса и строительства, уточнили в Минтруде. При этом в торговле, транспортировке и сфере услуг речь идет о потребности в линейных кадрах – упаковщиках, грузчиках, уборщиках помещений, курьерах, а в строительстве спрос есть и на квалифицированные кадры, добавили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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