Минтруд ожидает притока трудовых мигрантов к 2030 году

Число трудовых мигрантов в России к 2030 г. составит 3,5 млн человек, это на 400 000 человек больше, чем в 2022 г., сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда со ссылкой на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда). Согласно этому прогнозу, через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в прошлом году до 4,7% от всех занятых. В целом же рабочая сила должна вырасти с 72 млн человек на конец 2022 г. до 74,4 млн к 2030 г.