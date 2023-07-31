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Российские компании все чаще нанимают самозанятых

Но не подозревают, чем может обернуться такое сотрудничество
Антон Осипов
Андрей Гордеев / Ведомости

Владелец ресторанного холдинга «Маяк 13» Алексей Миронов обычно приглашает самозанятых в горячий сезон, когда в ресторанах нужны дополнительные рабочие руки. Но это сопряжено с определенными трудностями: когда у человека работа непостоянная, он изначально менее лоялен компании, поскольку не рассматривает ее как место, где будет долго работать, делится опытом Миронов. По его словам, это порой приводит к снижению дисциплины: сотрудник может не прийти, опоздать, не выполнить работу в срок: «Он, по сути, ничем не рискует, кроме части оплаты. Информация о его проступках не будет внесена в трудовую книжку, к нему не применить обычных дисциплинарных взысканий».

Миронов далеко не единственный предприниматель, который видит сложности в работе с самозанятыми. Среди малых и средних предпринимателей 77% хотя бы раз сталкивались с недобросовестностью таких работников, причем 13% утверждают, что репутации их бизнеса был нанесен ущерб, показало недавнее исследование, проведенное компанией – разработчиком цифровой платформы для работы с самозанятыми, ИП и физлицами «Консоль.Про». Опрос прошел в июле 2023 г. в виде онлайн-анкетирования среди 1207 предпринимателей и руководителей предприятий среднего и малого бизнеса из разных городов России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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