Российские компании все чаще нанимают самозанятых

Российские компании все чаще нанимают самозанятыхНо не подозревают, чем может обернуться такое сотрудничество
Владелец ресторанного холдинга «Маяк 13» Алексей Миронов обычно приглашает самозанятых в горячий сезон, когда в ресторанах нужны дополнительные рабочие руки. Но это сопряжено с определенными трудностями: когда у человека работа непостоянная, он изначально менее лоялен компании, поскольку не рассматривает ее как место, где будет долго работать, делится опытом Миронов. По его словам, это порой приводит к снижению дисциплины: сотрудник может не прийти, опоздать, не выполнить работу в срок: «Он, по сути, ничем не рискует, кроме части оплаты. Информация о его проступках не будет внесена в трудовую книжку, к нему не применить обычных дисциплинарных взысканий».
Миронов далеко не единственный предприниматель, который видит сложности в работе с самозанятыми. Среди малых и средних предпринимателей 77% хотя бы раз сталкивались с недобросовестностью таких работников, причем 13% утверждают, что репутации их бизнеса был нанесен ущерб, показало недавнее исследование, проведенное компанией – разработчиком цифровой платформы для работы с самозанятыми, ИП и физлицами «Консоль.Про». Опрос прошел в июле 2023 г. в виде онлайн-анкетирования среди 1207 предпринимателей и руководителей предприятий среднего и малого бизнеса из разных городов России.