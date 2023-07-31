Российские компании все чаще нанимают самозанятых

Владелец ресторанного холдинга «Маяк 13» Алексей Миронов обычно приглашает самозанятых в горячий сезон, когда в ресторанах нужны дополнительные рабочие руки. Но это сопряжено с определенными трудностями: когда у человека работа непостоянная, он изначально менее лоялен компании, поскольку не рассматривает ее как место, где будет долго работать, делится опытом Миронов. По его словам, это порой приводит к снижению дисциплины: сотрудник может не прийти, опоздать, не выполнить работу в срок: «Он, по сути, ничем не рискует, кроме части оплаты. Информация о его проступках не будет внесена в трудовую книжку, к нему не применить обычных дисциплинарных взысканий».