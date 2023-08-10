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Для работодателей разработают рекомендации по поддержке семей

Минтруд пока ограничится публикацией лучших практик, но в ГД думают над подготовкой специального законопроекта
Ярослава Костенко
Дополнительные опции поддержки сотрудников с семьями в условиях дефицита кадров станут преимуществом работодателя / Евгений Разумный / Ведомости

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) разработает для работодателей рекомендации по поддержке сотрудников «с семейными обязательствами», следует из протокола последнего проведенного заседания (есть в распоряжении «Ведомостей»). В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП, объединяет крупнейшие компании), представитель которого участвовал в обсуждении, сообщили, что в документ войдут «лучшие существующие практики» компаний – от помощи при устройстве ребенка в детский сад до удаленки. Госдума, в свою очередь, готова поддержать социально ответственные организации и разработать законопроект о преференциях для них.

Согласно протоколу заседания РТК, замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов сообщил о проработке вопроса поддержки сотрудников с семьями и подготовке соответствующих рекомендаций. «Сторонам, представляющим общероссийские объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей» предложено было «оказать содействие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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