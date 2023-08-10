Для работодателей разработают рекомендации по поддержке семей

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) разработает для работодателей рекомендации по поддержке сотрудников «с семейными обязательствами», следует из протокола последнего проведенного заседания (есть в распоряжении «Ведомостей»). В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП, объединяет крупнейшие компании), представитель которого участвовал в обсуждении, сообщили, что в документ войдут «лучшие существующие практики» компаний – от помощи при устройстве ребенка в детский сад до удаленки. Госдума, в свою очередь, готова поддержать социально ответственные организации и разработать законопроект о преференциях для них.