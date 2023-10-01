Минтруд заявил о снижении числа профзаболеваний в 1,7 раза за последние семь лет

В России ежегодно происходит около 30 000 несчастных случаев на производстве и выявляется около 4000 случаев профессиональных заболеваний, заявил на сессии завершившейся Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко. Тем не менее, добавил он, в целом, по данным Социального фонда, с 2015 г. в стране наблюдается существенное снижение количества впервые выявленных профессиональных заболеваний: в 2022 г. по сравнению с 2015 г. их количество сократилось в 1,7 раза.