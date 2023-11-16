Эксперты предложили переобучить 25 млн россиян для утоления кадрового голода

Спрос на квалифицированные кадры в российской экономике продолжит расти опережающими предложение темпами, прогнозируют в Агентстве трансформации и развития экономики (АТРЭ). «Ведомости» ознакомились с презентацией «Всерьез про экономику высоких зарплат», представленной в Институте Гайдара гендиректором АТРЭ Владиславом Онищенко и партнером агентства Викторией Павлюшиной. Эксперты прогнозируют, что к 2030 г. количество трудоспособного населения увеличится на 3,1 млн человек, но это не покрывает даже сложившегося на данный момент дефицита кадров в экономике. Количество только штатных незанятых вакансий в 2023 г. составляет 2,3 млн человек, но реальная цифра (в том числе с учетом различных форм занятости) по крайней мере в 1,5–2 раза выше. В АТРЭ считают, что основной способ сбалансировать рынок труда – это активно заниматься переобучением и дообучением населения. В общей сложности к 2030 г. можно провести через такие программы более 25 млн человек – в среднем переобучать по 4,2 млн в год, следует из презентации. В частности, 2,2 млн россиян в возрасте 25–35 лет, 1,2 млн занятых в трудоизбыточных отраслях (с минимальной оплатой труда), 300 000 инвалидов 3-й группы и других групп граждан (таких как военные в запасе, участники СВО, женщины в декрете и т. д.).