Эксперты предложили переобучить 25 млн россиян для утоления кадрового голода

Эксперты предложили переобучить 25 млн россиян для утоления кадрового голодаСпрос на рынке труда будет расти опережающими предложение темпами
Спрос на квалифицированные кадры в российской экономике продолжит расти опережающими предложение темпами, прогнозируют в Агентстве трансформации и развития экономики (АТРЭ). «Ведомости» ознакомились с презентацией «Всерьез про экономику высоких зарплат», представленной в Институте Гайдара гендиректором АТРЭ Владиславом Онищенко и партнером агентства Викторией Павлюшиной. Эксперты прогнозируют, что к 2030 г. количество трудоспособного населения увеличится на 3,1 млн человек, но это не покрывает даже сложившегося на данный момент дефицита кадров в экономике. Количество только штатных незанятых вакансий в 2023 г. составляет 2,3 млн человек, но реальная цифра (в том числе с учетом различных форм занятости) по крайней мере в 1,5–2 раза выше. В АТРЭ считают, что основной способ сбалансировать рынок труда – это активно заниматься переобучением и дообучением населения. В общей сложности к 2030 г. можно провести через такие программы более 25 млн человек – в среднем переобучать по 4,2 млн в год, следует из презентации. В частности, 2,2 млн россиян в возрасте 25–35 лет, 1,2 млн занятых в трудоизбыточных отраслях (с минимальной оплатой труда), 300 000 инвалидов 3-й группы и других групп граждан (таких как военные в запасе, участники СВО, женщины в декрете и т. д.).
С июля по сентябрь в РФ сохраняется крайне низкий уровень безработицы в 3%. В сентябре министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что аномально низкий уровень безработицы тормозит экономику страны, а основной проблемой является человеческий ресурс. Министр также подчеркнул, что качественный и количественный дефицит кадров – это серьезный системный вызов. Экономика России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась «без свободных рук», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме 9 ноября. Основным фактором, сдерживающим дальнейший рост экономики, является не столько нехватка денег, сколько кадровый голод. Особенно остро, по ее словам, эту проблему ощущают отрасли, которые уже «перешагнули докризисный уровень», такие как, например, машиностроение и химическая промышленность.