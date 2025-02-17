Работодатели сфокусируются на удержании действующих сотрудников

Работодатели сфокусируются на удержании действующих сотрудниковСервисы рекрутинга отмечают растущее стремление сохранять и развивать кадры
На рынке труда сформировался тренд на борьбу за сохранение действующих сотрудников, при этом гонка за новыми соискателями становится менее приоритетной, утверждают представители рекрутинговых платформ.
«Удержание – это сейчас первый подбор. Удержи тех, кто у тебя есть, и это частично решит вопрос», – говорит руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Фокус руководителей смещается в сторону удержания и развития персонала вместо поиска наиболее эффективных способов привлечения новых кандидатов, подтверждает директор по развитию сервиса «Авито. Работа» Роман Губанов.
Губанов отмечает, что в предыдущие годы была достаточно высокая текучесть персонала из-за гонки зарплат. В результате компании были вынуждены также искать новых сотрудников, чтобы закрывать вакансии работников, перешедших в другие компании, говорит Губанов. Он добавляет, что сейчас компании научились конкурировать на внешнем рынке и сфокусировались именно на сокращении оттока кадров.
Попытка сохранить сотрудников стала актуальнее, поскольку на рынок труда вышли уже трудоустроенные работники. Голованова рассказала, что у 67% соискателей на портале SuperJob есть постоянная работа. «Это совсем другие люди на рынке труда, которые выбирают работу из позиции более выгодной, чем человек безработный. Они более привередливы в таком выборе, они осознаннее и понятнее торгуются за зарплату и реже откликаются на вакансии», – отмечает Голованова. Это следствие конкуренции в сфере найма – более выгодные предложения ищут те, кто недоволен текущим уровнем оплаты труда и готов поменять работу, объясняет она.
Большинство компаний (85%) планируют увеличивать зарплаты в 2025 г., хотя и более сдержанными темпами, отмечает ЦБ. Предприятия готовы проиндексировать оплату труда своих сотрудников на 8,4% (медианный показатель, который отражает, что половина компаний намерена повысить оплату труда на большее значение, а другая половина – на меньшее), говорится в докладе регулятора «Региональная экономика». По прогнозу Минэка, рост реальных зарплат в 2025 г. замедлится до 7% после 9,2% в 2024 г. По последним данным за январь – октябрь 2024 г., Росстат оценил рост номинальных зарплат в 17,9%, реальных – в 8,9%. Темпы роста показателя в реальном выражении замедлились в октябре до 16,4% после 17,7% в сентябре.
ЦБ заявил о признаках стабилизации на все еще дефицитном рынке труда. Количество открытых вакансий перестало расти, а в некоторых отраслях начало сокращаться, отмечает регулятор. Снижение числа вакансий подтверждает hh-индекс (отношение количества активных резюме к числу активных вакансий в выбранной профобласти) – его готовит платформа для поиска работы hh.ru. В июле 2024 г. на одну вакансию приходилось 3,6 активного резюме, к декабрю их число выросло до 4,5, отмечает ЦБ. Такая тенденция наблюдалась в большинстве крупнейших регионов: Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Ростовской, Челябинской, Свердловской, Пермской областях, в Татарстане.
Опросы регулятора показали небольшое снижение оценок нехватки работников на предприятиях в обрабатывающей промышленности, транспортировке, сельском хозяйстве, строительстве, торговле. Росстат отмечает, что в ноябре (последние данные) потребность работодателей в сотрудниках, заявленная в органы службы занятости, снизилась до 1,8 млн человек после 1,9 млн в октябре и 2 млн в сентябре.
Голованова предупреждает, что говорить о снижении напряженности рано, так как в декабре – январе отмечается сезонный период спада в подборе персонала. Губанов также не наблюдает спада в активности поиска сотрудников. Нет никаких признаков того, что ситуация на рынке труда разворачивается в пользу работодателя, считают эксперты.
Дефицит кадров начнет разрешаться не раньше конца этого десятилетия, когда на рынок труда выйдет новое поколение, считает Голованова. Пока она отмечает, что на рынке труда из-за демографического спада 90-х гг. сокращается любимое работодателями поколение от 30 до 40 лет, происходит отток рабочей силы в сферу самозанятости, а нанять мигрантов становится дороже и сложнее из-за ужесточения законодательства.
Компании пытаются решить проблему дефицита кадров за счет отказа от ограничений для соискателей по полу и возрасту, заявляет Голованова. Она говорит, что в некоторых профессиях становится больше женщин. Также она отмечает, что стареет база соискателей по самым востребованным рабочим позициям (слесари, токари, электрогазосварщики) – на 4−5 лет к среднему возрасту за последние два года. Но в выигрыше окажутся компании, которые выстраивают собственные образовательные системы с расчетом на привлечение и удержание молодежи, уверена Голованова.