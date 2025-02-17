Работодатели сфокусируются на удержании действующих сотрудников

Большинство компаний (85%) планируют увеличивать зарплаты в 2025 г., хотя и более сдержанными темпами, отмечает ЦБ. Предприятия готовы проиндексировать оплату труда своих сотрудников на 8,4% (медианный показатель, который отражает, что половина компаний намерена повысить оплату труда на большее значение, а другая половина – на меньшее), говорится в докладе регулятора «Региональная экономика». По прогнозу Минэка, рост реальных зарплат в 2025 г. замедлится до 7% после 9,2% в 2024 г. По последним данным за январь – октябрь 2024 г., Росстат оценил рост номинальных зарплат в 17,9%, реальных – в 8,9%. Темпы роста показателя в реальном выражении замедлились в октябре до 16,4% после 17,7% в сентябре.