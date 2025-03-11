Пять лет пандемии: почему людей оставили без постоянных рабочих мест

Ровно пять лет назад началась пандемия ковида, которая изменила в том числе подход компаний к организации рабочего пространства. Возвращение работников в офисы после пандемии коронавируса (ВОЗ объявила о ее начале 11 марта 2020 г., а об окончании – 5 мая 2023 г.) стало для работодателей серьезным вызовом – требования к местам изменились и не совпадают с тем, как представляют себе офисную жизнь работодатели, показало совместное исследование консалтинговой компании «Технологии доверия» и одного из крупнейших собственников офисной недвижимости O1 Properties.