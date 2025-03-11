Пять лет пандемии: почему людей оставили без постоянных рабочих мест

Пять лет пандемии: почему людей оставили без постоянных рабочих местК чему привела экономия работодателей на офисных пространствах
Ровно пять лет назад началась пандемия ковида, которая изменила в том числе подход компаний к организации рабочего пространства. Возвращение работников в офисы после пандемии коронавируса (ВОЗ объявила о ее начале 11 марта 2020 г., а об окончании – 5 мая 2023 г.) стало для работодателей серьезным вызовом – требования к местам изменились и не совпадают с тем, как представляют себе офисную жизнь работодатели, показало совместное исследование консалтинговой компании «Технологии доверия» и одного из крупнейших собственников офисной недвижимости O1 Properties.
Авторы исследования опросили более 100 работодателей и более 1000 сотрудников, а также провели интервью с семью топ-менеджерами крупных компаний. Выяснилось, что к привычному режиму работы уже вернулась основная часть сотрудников 77% компаний и многие из них не довольствуются просто комфортом в офисе и прекрасной инфраструктурой в бизнес-центре. Абсолютное большинство (83%) хотят, чтобы за ними, как и раньше, было закреплено персональное рабочее место.