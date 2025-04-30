Только две трети компаний готовы надолго отпустить сотрудников в майские

Только две трети компаний готовы надолго отпустить сотрудников в майскиеОстальные опасаются падения продуктивности и сокращения выручки
В апреле Ассоциация менеджеров спросила руководителей более чем 110 крупных и средних компаний, как они относятся к длинным майским выходным. 71% менеджеров заявили, что поддерживают длительные праздники, это хорошая возможность восстановить силы. Более того, 34% респондентов хотели бы эти выходные продлить. Но в то же время 12% опрошенных выступили за сокращение выходных дней в мае.
Среди рисков противники долгого отдыха назвали снижение производительности компании (38%), потерю дохода (34%), возможность ухода клиентов к конкурентам (8%), ухудшение качества продуктов компании и оказываемых услуг (6%).
«Ведомости» выясняли, как компании будут проводить выходные, кто будет отдыхать, а кто – работать и как долгие праздники повлияют на выручку и производительность труда.
Запасы и сменные графики
В России в 2025 г. 118 нерабочих дней и 14 из них – праздничные. Самые длинные перерывы в работе традиционно попадают на начало года и на май. Как показал опрос «Ведомостей», большинство компаний заранее думают, как избежать издержек.
Например, основательница бренда продуктов для здорового питания Bionova Александра Гудимова рассказывает, что в компании процессы построены так, чтобы сотрудники не работали в выходные дни и праздники. «Для этого мы стараемся в апреле делать все необходимые запасы готовой продукции и обеспечивать ей склады на майские», – говорит она.
Среди плюсов продолжительных праздников Гудимова выделяет возможность для сотрудников отдохнуть и восстановить силы. А минусы в том, что приходится выполнять отгрузки федеральным сетям с переработками, добавляет она. В результате до праздников приходится задействовать больше людей. Это дополнительные общепроизводственные и сопутствующие затраты.
49%
Но если бы выходные были еще более долгими, Bionova, вероятно, не смогла бы отпустить сотрудников на все праздники, замечает Гудимова. «Мы производитель, который работает с большим количеством федеральных сетей. И глобально для нас не имеет значения, праздничный день или нет», – говорит основательница компании. По ее мнению, с коммерческой точки зрения длинные выходные – это так или иначе дополнительная нагрузка, поскольку нужно обеспечить запасы продукции, чтобы в течение выходных дней товар отгружался торговым сетям в полном объеме и без штрафов.
В других компаниях обеспечить бизнесу беспрерывный цикл помогает сменный график сотрудников. Например, так работает производство, шоурумы, склады и онлайн-магазин мебельной компании Divan.ru. Трафик и продажи в выходные не падают, а иногда даже, наоборот, растут, отмечает HR-директор компании Кристина Шуберт.
«Долгие годы в компании было принято на Первомай работать – это ведь День труда», – обращает внимание собеседница. По ее мнению, работа в выходной день может быть продуктивной, поскольку нет отвлекающей «операционки», встреч и совещаний. Но главное – соблюдать баланс между работой и личной жизнью, важно находить время для себя и близких, добавляет Шуберт.
По мнению собеседницы, «оживлять» команду после длинных праздников не нужно: «Рынок и амбициозные цели всегда держат в тонусе – нет времени на раскачку».
В вечном круговороте
Опрос «Ведомостей» показал, что есть также компании, где ничего не меняют в выходные по той простой причине, что в силу специфики сферы деятельности трудятся круглогодично без выходных.«Мы работаем с бизнесом, а не с физлицами, поэтому функционируем круглосуточно», – рассказывает заместитель гендиректора по финансам и устойчивому развитию транспортно-логистической ГК «Дело» Елена Свирина. По ее словам, на майских праздниках сотрудники компании всегда работают. Более того, при формировании праздничных графиков даже не встает вопрос о длинных выходных, поскольку обычно в I и II кварталах года контейнерооборот больше, чем в третьем, подчеркивает собеседница. Например, в прошлом мае перевалка контейнеров в российских портах шла лучше, чем в июле – сентябре. В мае 2024 г. контейнерооборот превысил 470 000 TEU (единица измерения вместимости грузовых транспортных средств – эквивалент 20-футового контейнера), в июле составил уже 459 000 TEU, а в сентябре – 455 000 TEU. «Мы всегда в ожидании, когда суда встанут к нашим причалам и начнется погрузка, а поезда как ехали, так и будут ехать, что бы ни случилось», – заключает Свирина.
В целом, несмотря на большое количество праздников, россияне работают больше жителей многих других стран, обращает внимание к. э. н., доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В ряде стран Европы выходных дней немного меньше, но продолжительность рабочей недели менее 40 часов. Например, в Нидерландах в среднем трудятся 33,2 часа в неделю, в Германии и Дании – 35,3 и 35,4 часа в неделю соответственно, согласно данным агентства Eurostat.
Постпраздничная хандра
И все же подавляющее большинство россиян не будет работать в выходные. Ведь, согласно статье 153 Трудового кодекса (ТК), работа в выходные и праздничные дни оплачивается работодателем как минимум в двойном размере. Кроме того, по закону привлечение к работе в праздничные дни возможно только с письменного согласия работника. Оно оформляется в отдельном документе или приказе, с которым человека должны обязательно ознакомить.
Необходимость отпустить работников на долгие праздники вызывает беспокойства. По данным исследования Ассоциации менеджеров, 20% респондентов отмечают не только положительный, но и отрицательный эффект длинных праздников. А 4% говорят о том, что праздники негативно влияют на их бизнес.
38%
Многие международные исследования подтверждают: после праздников люди часто испытывают так называемый роst holiday blues (постпраздничную хандру) и долго включаются в работу. «Люди зачастую не контролируют качество своего отдыха, злоупотребляя алкоголем, что сказывается на здоровье и возвращении в рабочий ритм», – отмечает глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников. По его наблюдениям, долгие праздники, как правило, снижают производительность труда. Особенно это чувствительно для высококвалифицированных специалистов, которым необходимо время для включения в сложные организационные процессы.
В мае, продолжает Пищальников, компании теряют до 10–15% полезного времени: большие перерывы напрямую уменьшают фонд рабочего времени, что приводит к снижению выработки и выручки. «Сотрудник в нерабочие дни не создает добавленную стоимость, но продолжает получать зарплату – это убытки для бизнеса». Даже если человек выходит на работу между праздничными днями, он работает менее эффективно, а после возвращения с отдыха полное восстановление продуктивности занимает от трех до пяти дней. Особенно заметен спад деловой активности в последние дни апреля – проекты, решения, обсуждения откладываются «на после майских», обращает внимание собеседник.
Другая сторона медали
Но отдых однозначно полезен, если он проходит осознанно и с пользой – сотрудники в таком случае возвращаются в более позитивном настроении, настаивает тем не менее Дмитрий Пищальников. «Это особенно важно весной – в период сезонной усталости. Длинные выходные воспринимаются работниками как бонус, повышающий удовлетворенность работой и снижающий текучку кадров».
По мнению Ивановой-Швец, влияние длинных выходных на бизнес двоякое. В отдельных отраслях действительно сокращается объем производства и может снижаться и производительность труда. Но другие за выходные только увеличивают выручку: туризм, сфера досуга и общепита. «Поэтому нельзя однозначно утверждать, что длительные выходные отрицательно влияют на экономику в целом», – считает она.
Ей вторит юрист и эксперт «Актион кадров» (входит в группу «Актион») Вячеслав Филиппов. «Длинные праздники – устойчивый элемент российской правовой и экономической реальности». С одной стороны, они традиционно рассматриваются как фактор, влияющий на производительность труда. С другой – прочно вошли в экономику как возможность для роста в сегментах внутреннего туризма, сферы услуг, семейного потребления. «Для многих бизнесов это один из немногих периодов высокой выручки в году», – подчеркивает эксперт.
Перемен не требуется
В России уже предпринимались попытки пересмотреть выходные дни, но они не увенчались успехом, говорит Пищальников. По его мнению, майские праздники в России – устойчивый культурный паттерн, глубоко укоренившийся в повседневной жизни.
Любые изменения в перечне нерабочих праздничных дней потребуют поправок в статью 112 Трудового кодекса РФ и обсуждения в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, обращает внимание Филиппов. По его словам, сокращение числа праздников может быть болезненно воспринято профсоюзами, тогда как их расширение вызовет тревогу у бизнеса.
Филиппов видит правовой и управленческий тренд в другом – не в сокращении числа нерабочих дней, а в поиске более гибкого и сбалансированного распределения, как это было сделано в 2025 г. Длинных выходных не было ни в феврале, ни в марте, зато сформированы продолжительные периоды отдыха в весенне-летние месяцы. «Возможно, текущий год рассматривается как своего рода тестовая модель перераспределения, которая позволит понять, как меняется нагрузка на экономику и как реагируют граждане», – заключает эксперт.