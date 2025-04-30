Только две трети компаний готовы надолго отпустить сотрудников в майские

Опрос «Ведомостей» показал, что есть также компании, где ничего не меняют в выходные по той простой причине, что в силу специфики сферы деятельности трудятся круглогодично без выходных.«Мы работаем с бизнесом, а не с физлицами, поэтому функционируем круглосуточно», – рассказывает заместитель гендиректора по финансам и устойчивому развитию транспортно-логистической ГК «Дело» Елена Свирина. По ее словам, на майских праздниках сотрудники компании всегда работают. Более того, при формировании праздничных графиков даже не встает вопрос о длинных выходных, поскольку обычно в I и II кварталах года контейнерооборот больше, чем в третьем, подчеркивает собеседница. Например, в прошлом мае перевалка контейнеров в российских портах шла лучше, чем в июле – сентябре. В мае 2024 г. контейнерооборот превысил 470 000 TEU (единица измерения вместимости грузовых транспортных средств – эквивалент 20-футового контейнера), в июле составил уже 459 000 TEU, а в сентябре – 455 000 TEU. «Мы всегда в ожидании, когда суда встанут к нашим причалам и начнется погрузка, а поезда как ехали, так и будут ехать, что бы ни случилось», – заключает Свирина.