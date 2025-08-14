Газета
Главная / Менеджмент /

Спрос на курьеров начал снижаться

На фоне сокращения темпов развития ритейла компании урезают расходы на новый персонал
Мария Шакирова
Несмотря на снижение спроса на курьеров, общероссийская динамика заработных плат в доставке демонстрирует умеренный рост
Drazen Zigic / freepik

Количество вакансий для курьеров во II квартале 2025 г. сократилось на 7% год к году, тогда как число резюме, напротив, выросло на 102%. Об этом говорится в отчете по мониторингу рынка операционного персонала, который подготовил Аналитический центр российской индустрии рекламы (АЦ РИР) на основе данных платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Данных по I кварталу у АЦ РИР нет. В исследовании рассматривалась занятость в семи отраслях по пяти специальностям операционного персонала: мерчандайзер, супервайзер, кладовщик, курьер и продавец-консультант. Там указано также, что, несмотря на общий тренд, спрос на доставщиков вырос: в Северо-Западном федеральном округе – на 37%, а в Северо-Кавказском федеральном округе – на 152%. Основными сферами занятости для таких специалистов стали розничная торговля (40%), а также перевозки, логистика и складская деятельность (42%).

Сокращение числа вакансий для курьеров руководитель АЦ РИР Николай Васильев объясняет сезонными факторами и особенностями отрасли, в которой основными работодателями остаются розничная торговля и логистика. Он считает такие колебания краткосрочными. Екатерина Родина, директор по внешнему развитию ГК «Автомакон», которая производит складских роботов и автоматизирует логопарки по всей России, придерживается иного мнения: снижение востребованности курьеров, кладовщиков и супервайзеров при росте числа соискателей – это не просто сезонная коррекция, а долгосрочный тренд, сформированный охлаждением экономики, замедлением роста развития ритейла и насыщением рынка доставки. Пандемийный бум онлайн-торговли привел к резкому увеличению спроса на таких специалистов, но сегодня данный сегмент стабилизируется, отмечает эксперт. По ее словам, компании оптимизируют логистические цепочки, сокращая избыточные вакансии и повышая требования к эффективности.

