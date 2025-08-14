Спрос на курьеров начал снижаться

Количество вакансий для курьеров во II квартале 2025 г. сократилось на 7% год к году, тогда как число резюме, напротив, выросло на 102%. Об этом говорится в отчете по мониторингу рынка операционного персонала, который подготовил Аналитический центр российской индустрии рекламы (АЦ РИР) на основе данных платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Данных по I кварталу у АЦ РИР нет. В исследовании рассматривалась занятость в семи отраслях по пяти специальностям операционного персонала: мерчандайзер, супервайзер, кладовщик, курьер и продавец-консультант. Там указано также, что, несмотря на общий тренд, спрос на доставщиков вырос: в Северо-Западном федеральном округе – на 37%, а в Северо-Кавказском федеральном округе – на 152%. Основными сферами занятости для таких специалистов стали розничная торговля (40%), а также перевозки, логистика и складская деятельность (42%).