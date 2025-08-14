Спрос на курьеров начал снижаться

Спрос на курьеров начал снижатьсяНа фоне сокращения темпов развития ритейла компании урезают расходы на новый персонал
Количество вакансий для курьеров во II квартале 2025 г. сократилось на 7% год к году, тогда как число резюме, напротив, выросло на 102%. Об этом говорится в отчете по мониторингу рынка операционного персонала, который подготовил Аналитический центр российской индустрии рекламы (АЦ РИР) на основе данных платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Данных по I кварталу у АЦ РИР нет. В исследовании рассматривалась занятость в семи отраслях по пяти специальностям операционного персонала: мерчандайзер, супервайзер, кладовщик, курьер и продавец-консультант. Там указано также, что, несмотря на общий тренд, спрос на доставщиков вырос: в Северо-Западном федеральном округе – на 37%, а в Северо-Кавказском федеральном округе – на 152%. Основными сферами занятости для таких специалистов стали розничная торговля (40%), а также перевозки, логистика и складская деятельность (42%).
Сокращение числа вакансий для курьеров руководитель АЦ РИР Николай Васильев объясняет сезонными факторами и особенностями отрасли, в которой основными работодателями остаются розничная торговля и логистика. Он считает такие колебания краткосрочными. Екатерина Родина, директор по внешнему развитию ГК «Автомакон», которая производит складских роботов и автоматизирует логопарки по всей России, придерживается иного мнения: снижение востребованности курьеров, кладовщиков и супервайзеров при росте числа соискателей – это не просто сезонная коррекция, а долгосрочный тренд, сформированный охлаждением экономики, замедлением роста развития ритейла и насыщением рынка доставки. Пандемийный бум онлайн-торговли привел к резкому увеличению спроса на таких специалистов, но сегодня данный сегмент стабилизируется, отмечает эксперт. По ее словам, компании оптимизируют логистические цепочки, сокращая избыточные вакансии и повышая требования к эффективности.