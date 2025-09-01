Каждый четвертый регулярно отказывается от звонков и чатов среди рабочей недели

24% сотрудников в России в течение рабочей недели делают паузу в общении по телефону или в чатах, так как это позволяет сосредоточиться на задачах. Такие данные в своем исследовании приводит компания Kaiten, которая провела онлайн-опрос 1284 россиян, занятых в основном в сферах информационных технологий, девелопмента, маркетинга, розничной торговли, образования и проч. 18% респондентов ответили, что их устраивают дни без звонков и переписок, несмотря на то что в команде это не принято. 6% сообщили, что такая практика внедрена официально: работодатель заранее согласовывает отказ от коммуникаций в определенные дни. При этом 38% опрошенных хотели бы, чтобы в их командах были «периоды тишины». И лишь 33% впервые слышат о таком формате.