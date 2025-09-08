Две трети российских компаний снижают регулярные премии своим сотрудникам

В большей части российских компаний снижают регулярные премии сотрудникам, причем происходит это не только за невыполнение показателей эффективности, но и просто по настроению руководства. К такому выводу пришли входящие в группу «Актион» фирмы «Актион бухгалтерия» и «Актион управление», которые провели опрос предпринимателей, управленцев и бухгалтеров малых и средних организаций. В нем приняли участие 495 респондентов, более 70% из которых работают в сферах торговли, питания и услуг, а также производственных и строительных секторах.