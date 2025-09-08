Две трети российских компаний снижают регулярные премии своим сотрудникам

Две трети российских компаний снижают регулярные премии своим сотрудникамТеперь делать это станет сложнее из-за новых правил
В большей части российских компаний снижают регулярные премии сотрудникам, причем происходит это не только за невыполнение показателей эффективности, но и просто по настроению руководства. К такому выводу пришли входящие в группу «Актион» фирмы «Актион бухгалтерия» и «Актион управление», которые провели опрос предпринимателей, управленцев и бухгалтеров малых и средних организаций. В нем приняли участие 495 респондентов, более 70% из которых работают в сферах торговли, питания и услуг, а также производственных и строительных секторах.
В 55,6% компаний премиальные выплачивают ежемесячно. В каждой десятой (10,5%) – раз в квартал, а в 12,7% – лишь по итогам года. При этом в каждой двадцатой организации (5,5%) система стимулирования и вовсе отсутствует. Как правило, сотрудников «благодарят» в основном за выполнение плана и показателей эффективности (78,4%), а также за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (14,9%).