Количество резюме HR-руководителей выросло втрое

Количество резюме HR-руководителей выросло втроеИх роль во многих компаниях в последнее время заметно усилилась
Число соискателей на позицию HR-руководителя за последние шесть лет выросло в три раза. Об этом говорится в исследовании Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ), который проанализировал открытые данные крупнейших российских сайтов по поиску работы (HH.ru, SuperJob и «ГородРабот.ру»). С 2019 по 2025 г. количество резюме топ-менеджеров по управлению персоналом увеличилось с 39 до 120, что составляет 208%.
При этом если число потенциальных директоров на рынке труда растет взрывными темпами, то количество резюме от обычных менеджеров падает: в этом году последних стало на 21% меньше, чем в 2019 г. Шесть лет назад работу искали 536 HR-специалистов, тогда как заявок от руководителей было почти в 14 раз меньше. Сейчас разрыв составляет лишь 3,5 раза (424 против 120). Подобные пропорции редко встречаются в других сферах деятельности, где, как правило, количество рядовых сотрудников кратно превышает число топ-менеджеров, обращают внимание авторы исследования.