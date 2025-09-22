Количество резюме HR-руководителей выросло втрое

При этом если число потенциальных директоров на рынке труда растет взрывными темпами, то количество резюме от обычных менеджеров падает: в этом году последних стало на 21% меньше, чем в 2019 г. Шесть лет назад работу искали 536 HR-специалистов, тогда как заявок от руководителей было почти в 14 раз меньше. Сейчас разрыв составляет лишь 3,5 раза (424 против 120). Подобные пропорции редко встречаются в других сферах деятельности, где, как правило, количество рядовых сотрудников кратно превышает число топ-менеджеров, обращают внимание авторы исследования.