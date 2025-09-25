Газета
Главная / Менеджмент /

Зумеры мечтают работать под началом публичных руководителей

Они считают, что с такими управленцами легче построить карьеру
Мария Шакирова
Freepik
Freepik

Более половины (55%) соискателей в возрасте 18–24 лет при поиске работы обращают внимание на личный бренд компании, а также на известность и публичность ее топ-менеджеров. Такие выводы сделали в совместном исследовании платформа hh.ru и коммуникационное агентство Faves Communications. В проведенном ими опросе участвовало 2032 человека.

Публичность руководящего состава работодателя оказалась наиболее важной именно для зумеров (поколение, родившееся в 1995–2011 гг.), представители старших поколений реже считают этот фактор значимым. Так, среди людей от 55 лет личный бренд топ-менеджера учитывает лишь 37% опрошенных. Как правило, компании, во главе которых стоит открытый известный лидер, вызывают у соискателей больше доверия – 44% респондентов так объяснили свои предпочтения. 11% отметили, что таким работодателем можно гордиться.

