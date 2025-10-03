Газета
Главная / Менеджмент /

Россияне все чаще указывают в своих резюме наличие опыта по работе с нейросетями

Такой навык становится обязательным во многих компаниях
Мария Шакирова
Solen Feyissa / Unsplash
Solen Feyissa / Unsplash

Россияне активно осваивают и применяют искусственный интеллект (ИИ) в работе. С января по начало сентября 2025 г. более 100 000 соискателей указали в резюме на рекрутинговой платформе hh.ru, что умеют работать с нейросетями. Чаще всего это специалисты с профессиональным опытом более шести лет, которые трудятся удаленно или в формате частичной занятости. Среди профессий лидируют дизайнеры (17 000 резюме), программисты и инженеры-проектировщики (по 11 000), маркетологи (10 000). По данным опроса hh.ru, 13% россиян применяют ИИ каждый день, еще 30% используют такие инструменты время от времени под конкретные задачи. При этом 39% пока не работают с нейросетями, но планируют начать делать это в ближайшее время, и лишь 17% не рассматривают этот инструмент как часть своей профессиональной деятельности.

Наиболее активно технологию внедряют в работу специалисты в возрасте от 18 до 34 лет: среди молодежи до 24 лет 20% применяют ИИ ежедневно, еще 35% – периодически. В возрастной группе 35–44 года чаще встречаются те, кто пока только планирует знакомство с нейросетями (45%). Наибольший скепсис в отношении ИИ проявляют специалисты в возрасте от 45 до 54 лет: 22% из них вовсе не собираются применять такие инструменты в работе.

