Россияне все чаще указывают в своих резюме наличие опыта по работе с нейросетями

Россияне активно осваивают и применяют искусственный интеллект (ИИ) в работе. С января по начало сентября 2025 г. более 100 000 соискателей указали в резюме на рекрутинговой платформе hh.ru, что умеют работать с нейросетями. Чаще всего это специалисты с профессиональным опытом более шести лет, которые трудятся удаленно или в формате частичной занятости. Среди профессий лидируют дизайнеры (17 000 резюме), программисты и инженеры-проектировщики (по 11 000), маркетологи (10 000). По данным опроса hh.ru, 13% россиян применяют ИИ каждый день, еще 30% используют такие инструменты время от времени под конкретные задачи. При этом 39% пока не работают с нейросетями, но планируют начать делать это в ближайшее время, и лишь 17% не рассматривают этот инструмент как часть своей профессиональной деятельности.