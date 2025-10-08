Газета
Наличие наставников в компании повышает эффективность работы сотрудников

Так считает более половины россиян
Мария Шакирова
Ключевые кадры для развития инженерных компаний и наукоемких производств – это молодежь, которая окончила хороший инженерный вуз
Ключевые кадры для развития инженерных компаний и наукоемких производств – это молодежь, которая окончила хороший инженерный вуз / Freepik

Наставничество и менторство помогут компаниям привлекать и удерживать сильных сотрудников, убеждены 53% россиян. К такому выводу пришли эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и II Международного симпозиума «Создавая будущее», которые провели опрос персонала 502 отечественных работодателей. По мнению директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, наставничество снижает тревогу при смене задач и дает человеку пространство для безопасной практики новых ролей. Когда рядом есть человек, который не только объясняет, но и принимает ошибки как часть обучения, адаптация идет быстрее и с меньшими эмоциональными потерями, объясняет она. В результате, как утверждает Игнатова, сотрудники не боятся экспериментировать, быстрее трансформируют знания в практические навыки и остаются более вовлеченными и устойчивыми к переменам.

32% респондентов также отметили необходимость создания «лабораторий» для тестирования новых ролей, 29% упоминали важность финансовой поддержки в получении дополнительного образования. И лишь 12% россиян признались, что пока не думали о том, какие меры поддержки хотели бы видеть внутри своей организации.

