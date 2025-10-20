Компаниям придется учиться объединять сотрудников разных поколений

В будущем в компаниях будет больше команд, состоящих из разновозрастных сотрудников. Такое мнение в ходе прошедшего в октябре в Сочи саммита «Работа будущего» выразил бизнес-тренер и консультант по корпоративной культуре Марк Кукушкин. Это объясняется несколькими взаимосвязанными факторами. Главный из них – старение населения, которое будет влиять на экономику и корпоративную культуру. Сейчас же пока больше молодежи – зумеров и миллениалов (люди, родившиеся в период с 1981 по 2012 г.), например.