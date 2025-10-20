Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Менеджмент /

Компаниям придется учиться объединять сотрудников разных поколений

На фоне старения населения это новый вызов для работодателей
Мария Шакирова
Freepik
Freepik

В будущем в компаниях будет больше команд, состоящих из разновозрастных сотрудников. Такое мнение в ходе прошедшего в октябре в Сочи саммита «Работа будущего» выразил бизнес-тренер и консультант по корпоративной культуре Марк Кукушкин. Это объясняется несколькими взаимосвязанными факторами. Главный из них – старение населения, которое будет влиять на экономику и корпоративную культуру. Сейчас же пока больше молодежи – зумеров и миллениалов (люди, родившиеся в период с 1981 по 2012 г.), например.

Тем не менее, по прогнозам ВОЗ, число людей старше 60 лет в 2050 г. достигнет 2,1 млрд человек – в 2 раза больше, чем было в 2019 г. Это означает, что пожилые люди будут составлять одну шестую часть населения планеты.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь