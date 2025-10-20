Компаниям придется учиться объединять сотрудников разных поколений

Компаниям придется учиться объединять сотрудников разных поколенийНа фоне старения населения это новый вызов для работодателей
В будущем в компаниях будет больше команд, состоящих из разновозрастных сотрудников. Такое мнение в ходе прошедшего в октябре в Сочи саммита «Работа будущего» выразил бизнес-тренер и консультант по корпоративной культуре Марк Кукушкин. Это объясняется несколькими взаимосвязанными факторами. Главный из них – старение населения, которое будет влиять на экономику и корпоративную культуру. Сейчас же пока больше молодежи – зумеров и миллениалов (люди, родившиеся в период с 1981 по 2012 г.), например.
Тем не менее, по прогнозам ВОЗ, число людей старше 60 лет в 2050 г. достигнет 2,1 млрд человек – в 2 раза больше, чем было в 2019 г. Это означает, что пожилые люди будут составлять одну шестую часть населения планеты.
