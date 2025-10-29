Больше половины уволенных IT-специалистов попали под сокращение

Больше половины уволенных IT-специалистов попали под сокращениеРоссийские компании снижают число вакансий по этому направлению
55% уволенных в 2022–2025 гг. IT-специалистов лишились работы, потому что попали под сокращение. К такому выводу пришли авторы совместного исследования рекрутинговой платформы hh.ru и компании «Инфосистемы джет». Они опросили 1500 человек из разных отраслей (банки, промышленность, телекоммуникации, ритейл и др.). В числе респондентов жители Москвы и Московской области (32%), мегаполисов (26%), городов с населением от 250 000 до 1 млн человек (21%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (10%) и других регионов России (11%).
87% опрошенных ни разу не лишались работы по инициативе руководства компании за последние три года. Половина из оставшихся 13% попали под сокращение. Особенно часто с этим сталкивались москвичи (56%) и жители крупных городов (70%), представители продуктовых команд (61%) и разработчики (51%). Наиболее характерны сокращения или закрытие бизнеса для сфер транспорта (42%) и образования (38%). Наименее – для госсектора (13%), маркетинга (17%) и промышленности (19%).
Кроме того, сотрудники по IT-инфраструктуре чаще прочих отмечали, что их увольняли за прошедший год (20%). Реже всех с такой процедурой сталкивались специалисты поддержки – 91% опрошенных сказали, что с ними никогда не расставались работодатели.
Цифры подтверждают устоявшийся тренд на сокращения, особенно характерный для сфер транспорта, медицины, науки, продаж и финансов, говорится в исследовании.