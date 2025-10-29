Больше половины уволенных IT-специалистов попали под сокращение

87% опрошенных ни разу не лишались работы по инициативе руководства компании за последние три года. Половина из оставшихся 13% попали под сокращение. Особенно часто с этим сталкивались москвичи (56%) и жители крупных городов (70%), представители продуктовых команд (61%) и разработчики (51%). Наиболее характерны сокращения или закрытие бизнеса для сфер транспорта (42%) и образования (38%). Наименее – для госсектора (13%), маркетинга (17%) и промышленности (19%).