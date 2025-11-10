Больше трети сотрудников возвращаются на прежнее место работы

Больше трети сотрудников возвращаются на прежнее место работыКомпании на фоне кадрового голода получают опытного специалиста, а тот – более высокую зарплату
Ситуация, когда уволившийся специалист через какое-то время возвращается на прежнее место работы, не редкость. К такому выводу пришли эксперты сервиса для развития бизнеса Calltouch. В октябре они опросили 1823 человека, включая 1018 работников и соискателей и 805 представителей предприятий. Результаты исследования показали, что опыт возвращения на прежнее место есть у 38% респондентов, еще 45% знают таких коллег. При этом «возвращенцы» есть и среди руководителей: треть топ-менеджеров признались, что они увольнялись, но затем вернулись в компанию.
Среди работников распространено мнение, что возвращаются те, кто не смог найти работу лучше (49%) или не справился со своим бизнесом или фрилансом (9%). По мнению 17% опрошенных, причина этого заключается в стремлении к привычной и комфортной среде. Каждый десятый полагает, что возвращающихся привлекают новые проекты организаций. Еще 9% отмечают важность условий и режима работы: если в компании появилась возможность трудиться дистанционно, то это также может вернуть специалистов обратно. Чуть больше 4% утверждают, что «старички» просто заскучали по коллегам и команде. И только 2% респондентов не видят никаких причин для возвращения на прежнее место.