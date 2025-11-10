Больше трети сотрудников возвращаются на прежнее место работы

Среди работников распространено мнение, что возвращаются те, кто не смог найти работу лучше (49%) или не справился со своим бизнесом или фрилансом (9%). По мнению 17% опрошенных, причина этого заключается в стремлении к привычной и комфортной среде. Каждый десятый полагает, что возвращающихся привлекают новые проекты организаций. Еще 9% отмечают важность условий и режима работы: если в компании появилась возможность трудиться дистанционно, то это также может вернуть специалистов обратно. Чуть больше 4% утверждают, что «старички» просто заскучали по коллегам и команде. И только 2% респондентов не видят никаких причин для возвращения на прежнее место.