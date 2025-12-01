Компании стали чаще готовить будущих сотрудников из детей своих специалистов

Компании стали чаще готовить будущих сотрудников из детей своих специалистовЭто позволит решить проблему нехватки кадров
Со стороны бизнеса растет спрос на профориентационные программы для детей работников. По словам основателя сети детских языковых лагерей Enjoy Camp Александра Медведева, его компания в последние два года активно получает запросы на корпоративные смены в лагерях, выездные интенсивы и мастер-классы, посвященные знакомству с профессиями родителей – сотрудников заказчиков. Только в текущем году их было 15. Среди клиентов этого направления – игроки из сферы IT, инженерии и логистики, говорит он. Медведев также добавляет, что у больших отраслеобразующих предприятий стоит цель сформировать преемственность поколений. Enjoy Camp, в частности, уже организовывала такие мероприятия для «Росморпорта», Останкинского мясокомбината и еще нескольких организаций. «Самые дальновидные запускают пилотные программы на ближайшие каникулы. Их цель – первыми получить стратегическое преимущество в «войне за таланты», начав готовить свою смену уже сегодня», – заключает эксперт.
Молодой тренд
Работа с детьми сотрудников – новая и довольно быстро формирующаяся на российском рынке HR-практика, отмечает руководитель направления «Бренд работодателя» кадровой компании Ancor Виктория Старостина. Она напоминает, что еще несколько лет назад такая инициатива выглядела как периферийная активность, но сегодня она превращается в заметный тренд, особенно среди крупных градообразующих компаний.
По данным SuperJob, еще в 2022–2023 гг. доля работодателей, которые организовывали профориентационные программы для детей сотрудников, была минимальной – 5%. Но к концу прошлого года интерес к таким курсам вырос втрое. В исследовании HeadHunter «Бенефиты-2024» отмечается, что предприятия – лидеры в борьбе за таланты все чаще добавляют в соцпакет опции, направленные на поддержку семей своих кадров, что тоже косвенно может свидетельствовать о развитии корпоративных инициатив для подрастающего поколения.