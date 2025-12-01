Компании стали чаще готовить будущих сотрудников из детей своих специалистов

Со стороны бизнеса растет спрос на профориентационные программы для детей работников. По словам основателя сети детских языковых лагерей Enjoy Camp Александра Медведева, его компания в последние два года активно получает запросы на корпоративные смены в лагерях, выездные интенсивы и мастер-классы, посвященные знакомству с профессиями родителей – сотрудников заказчиков. Только в текущем году их было 15. Среди клиентов этого направления – игроки из сферы IT, инженерии и логистики, говорит он. Медведев также добавляет, что у больших отраслеобразующих предприятий стоит цель сформировать преемственность поколений. Enjoy Camp, в частности, уже организовывала такие мероприятия для «Росморпорта», Останкинского мясокомбината и еще нескольких организаций. «Самые дальновидные запускают пилотные программы на ближайшие каникулы. Их цель – первыми получить стратегическое преимущество в «войне за таланты», начав готовить свою смену уже сегодня», – заключает эксперт.