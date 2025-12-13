«Пируэт не сильно отличается от стартапа»: как заработать миллиард на пари

На каждое пари разрабатывается внутренняя документация объемом более 50 страниц, уверяет Лопес. Но это не всегда помогает. Например, в конце октября 2024 г. гендиректор Coinbase Брайан Армстронг затроллил Kalshi и Polymarket. Пользователи поспорили, какие слова он произнесет в речи на презентации ежеквартальной отчетности компании. Оказалось, Армстронг тоже видел условия пари. К концу выступления лидировали те, кто ставил, что он не скажет все слова из списка. Но буквально на последней минуте речи Армстронг объявил: «Хочу добавить: биткойн, эфир, блокчейн, стейкинг и Web3». Тем самым чек-лист оказался полностью закрыт. Теперь у чиновников из Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) есть право оштрафовать Kalshi: ведь по платформам запрещено размещать контракты, которые легко подвержены манипуляциям.