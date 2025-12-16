Газета
Зарплаты у строителей только в этом году выросли на 40%

Дальнейшее увеличение оплаты труда в совокупности с другими расходами ведет к ухудшению экономики девелоперских проектов
Мария Шакирова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Зарплаты в строительной отрасли сильно увеличились за последние два года. К такому выводу пришли девелопер October Group и аутсорсинговая компания Mega-Personal, которые проанализировали предложения в вакансиях на специализированных онлайн-платформах для поиска работы (hh.ru, «Авито», Superjob, Dream job, «Городработ»). Только в 2025 г. средний рост оплаты труда в данной сфере (с учетом рабочих специальностей) год к году составил 40%. Сейчас предлагаемая зарплата для профессии «строитель» в среднем составляет 175 834 руб. в месяц.

Узкий профиль

В 2024 г. строительная сфера стала лидером по увеличению оплаты труда сотрудников, по данным исследования сервиса «Авито работа». А темпы роста окладов здесь обогнали даже IT-сектор, согласно данным Superjob.

Одновременно с этим увеличивается и число вакансий, замечает директор Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Марина Петроченко. По ее наблюдениям, спрос на узкопрофильных специалистов демонстрирует опережающую динамику. При этом средние предлагаемые зарплаты по данным профессиям уже достигли самого высокого диапазона.

