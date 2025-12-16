Зарплаты у строителей только в этом году выросли на 40%

Зарплаты в строительной отрасли сильно увеличились за последние два года. К такому выводу пришли девелопер October Group и аутсорсинговая компания Mega-Personal, которые проанализировали предложения в вакансиях на специализированных онлайн-платформах для поиска работы (hh.ru, «Авито», Superjob, Dream job, «Городработ»). Только в 2025 г. средний рост оплаты труда в данной сфере (с учетом рабочих специальностей) год к году составил 40%. Сейчас предлагаемая зарплата для профессии «строитель» в среднем составляет 175 834 руб. в месяц.