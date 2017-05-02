Менеджмент
Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как отвечать на провокационные вопросы

Как отвечать на провокационные вопросы

Надо предвидеть, о чем вас могут спросить, и придумать короткие, но емкие ответы
Ирина Баржак, генеральный директор Института публичных выступлений

Некоторые вопросы бывают неожиданными, как удар под дых. И вместо ответа в этот момент мы способны только глотать воздух и тянуть длинное «эээээ». Для политиков и предпринимателей подобные паузы могут стать критичными: оппонент думает, что вы не владеете темой или что вам нечего сказать, и теряет самое ценное в общении – доверие. Какие приемы существуют для того, чтобы ответить, отсекая последующие расспросы?

В большинстве случаев мы заранее знаем те вопросы, которые могут выбить нас из колеи. «Так и знал, что меня об этом спросят, – говорит большинство людей после встречи, – и ведь спросили, мерзавцы!»

Здесь напрашивается вопрос: а если знал, почему не подготовился? Необходимо обязательно придумывать короткие выверенные шаблоны для ответов на неудобные вопросы. И когда вас спросили – вы спокойно даете короткий, но емкий ответ. Например, часто встречается вопрос: «Почему так дорого? У конкурентов дешевле». На него лучше ответить: «А давайте посмотрим с другой стороны» – и сделать расклад по качеству материалов и квалификации сотрудников. Бывают и такие вопросы: «Где гарантия, что сделаете правильно?», «А мы слышали, что вы не справились с такой-то задачей. Как вы это объясните?». На это можно задать риторический вопрос в зал: «Где гарантия? А в нашей отрасли кто-то дает вам 100%-ные гарантии?»( этот ответ особенно хорош в IT-сфере), или: «Верно ли я понимаю, что вы хотите, чтобы мы дали гарантии там, где их не может дать ни одна компания в мире?»

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