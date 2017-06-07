Как провести презентацию за 60 секунд

Часто бывает, что у нас есть всего одна минута на выступление или аргументацию в переговорах. Такие короткие презентации называются elevator pitch или speech, потому что их длительность ограничена временем движения лифта в высотном здании. За время поездки с инвестором в лифте предприниматель должен объяснить суть своей идеи и постараться заинтересовать ею инвестора. История «презентаций в лифтах» началась тогда, когда начинающие предприниматели пытались выловить вечно занятых потенциальных инвесторов, но не могли прорваться через секретарей. Им приходилось дожидаться инвесторов у лифта, и во время подъема на верхние этажи небоскреба они рассказывали про свой проект. В 1998 г. основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж получили на развитие своей только созданной компании $100 000, потому что успели быстро и доходчиво объяснить опаздывающему на встречу Энди Бехтольшайму выгоды вложения в Google.

За одну минуту необходимо произвести впечатление, запомниться и рассказать о сложном проекте. Не нужно писать текст и делать слайды – вряд ли успеете их показать. Но можно представиться и рассказать о проекте своими словами с помощью верно подобранных предметов.