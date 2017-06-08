Как кандидату старше 45 лет правильно искать работу

В 1990-е гг. на дискриминацию по возрасту жаловались кандидаты старше 35 лет. В начале 2000-х гг. граница сместилась к 40 годам, а в наши дни – за 45 лет. Планка повышается, но проблема остается. С одной стороны, жить мы стали дольше и примеры трудовой активности 70-летних перестали быть редкостью. Мы потихоньку начали осознавать, что работа по силам и по интересам – один из доказанных способов продления полноценной жизни. С другой – люди старшего возраста не слишком-то склонны к трудовому героизму даже ради высокой зарплаты. В глазах соискателя возрастного диапазона 45–65 лет самым важным критерием при выборе работодателя согласно результатам исследования Randstad является вовсе не зарплата, как в среднем по стране, а финансовая стабильность, гарантии занятости и баланс между работой и личной жизнью. Этот фактор считался атрибутом поколений Y и Z, но их отцам и дедам тоже важны гибкий график, неполный рабочий день, возможности удаленной работы. Что еще более удивительно – внедрение в компании современных технологий и забота об экологии возрастным кандидатам важнее, чем их юным коллегам.

Возрастные кандидаты обладают рядом несомненных достоинств: жизненным и профессиональным опытом, ответственностью и надежностью, а также осознанной мотивацией. У них нет чрезмерных амбиций, к тому же они не меньше готовы к переработкам, чем представители других возрастных категорий. В общем, у «тех, кому за...» масса достоинств, однако мало кто из работодателей этим воодушевлен.

Почему же работодатели неохотно рассматривают возрастных кандидатов? Они опасаются, что несовпадение культур разных поколений может негативно повлиять на обстановку в коллективе. Кроме того, молодые менеджеры не умеют, да и не желают управлять возрастными подчиненными, поэтому всеми возможными легальными способами избегают найма возрастных кандидатов. Наконец, работодатели боятся, что производительность труда немолодых сотрудников будет низкой из-за состояния здоровья и семейных обязанностей: «А вдруг ему плохо станет прямо в офисе?», «А вдруг она на лето на дачу уедет?»