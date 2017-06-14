Как быть, если в коллективе завелись токсичные сотрудники?

Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Советы консультанта: Пять типов токсичных сотрудников

Внезапно в коллективе начинает портиться атмосфера: возникают очаги споров и ссор, падает мотивация и производительность труда, нарушаются сроки, задачи не выполняются надлежащим образом. Скорее всего, это значит, что в коллективе завелись токсичные сотрудники.

Переделать и изменить их практически невозможно. Задача менеджера – вычислить такого сотрудника и минимизировать вред.

Тип 1. Любитель баррикад

Этот персонаж не может жить в мире и согласии. Он не черпает энергии в коллегиальности, ему важно противостояние, он использует любой повод, чтобы повоевать, даже если на него никто не нападает. Он много времени и сил тратит на строительство баррикад.