Менеджмент
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Советы консультанта: Пять типов токсичных сотрудников

Как быть, если в коллективе завелись токсичные сотрудники?

Есть способы их вычислить и обезвредить
Алексей Штейнгардт, генеральный директор компании Hays

Внезапно в коллективе начинает портиться атмосфера: возникают очаги споров и ссор, падает мотивация и производительность труда, нарушаются сроки, задачи не выполняются надлежащим образом. Скорее всего, это значит, что в коллективе завелись токсичные сотрудники.

Переделать и изменить их практически невозможно. Задача менеджера – вычислить такого сотрудника и минимизировать вред.

Тип 1. Любитель баррикад

Этот персонаж не может жить в мире и согласии. Он не черпает энергии в коллегиальности, ему важно противостояние, он использует любой повод, чтобы повоевать, даже если на него никто не нападает. Он много времени и сил тратит на строительство баррикад.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике