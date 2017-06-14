Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Советы консультанта: Пять типов токсичных сотрудников
Как быть, если в коллективе завелись токсичные сотрудники?
Есть способы их вычислить и обезвредить
Алексей Штейнгардт, генеральный директор компании Hays
Внезапно в коллективе начинает портиться атмосфера: возникают очаги споров и ссор, падает мотивация и производительность труда, нарушаются сроки, задачи не выполняются надлежащим образом. Скорее всего, это значит, что в коллективе завелись токсичные сотрудники.
Переделать и изменить их практически невозможно. Задача менеджера – вычислить такого сотрудника и минимизировать вред.
Тип 1. Любитель баррикад
Этот персонаж не может жить в мире и согласии. Он не черпает энергии в коллегиальности, ему важно противостояние, он использует любой повод, чтобы повоевать, даже если на него никто не нападает. Он много времени и сил тратит на строительство баррикад.
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