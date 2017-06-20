Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Советы юриста: Три самых частых нарушения при госзакупках и как с ними бороться

Нарушений в сфере госзакупок не становится меньше. Напротив, недобросовестные участники, а иногда и заказчики постоянно пытаются обойти действующее законодательство. Цель одна – провести подконтрольные торги или передать заказ заранее определенному лицу. Права участников могут нарушаться как на стадии подготовки, так и при оценке заявок и при подведении итогов конкурса. Рассмотрим самые распространенные случаи.

1. Незаконные формулы расчета баллов в конкурсной документации

Согласно закону о контрактной системе (44-ФЗ), в конкурсной документации должен четко описываться порядок подсчета баллов по каждому из критериев, используемых в закупках. Но бывают случаи, когда такого порядка и формул расчета нет. Чаще всего есть ссылка на постановление правительства № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которое устанавливает общие нормы по оценке неценовых критериев. В итоге конкурсная комиссия может субъективно и непрозрачно начислять баллы по тому или иному критерию, чтобы победа досталась нужному поставщику.

Например, в нескольких аукционах на охранные услуги для муниципальных нужд конкурсная документация по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» не имела формулы расчета баллов. Заказчик установил лишь максимальный балл и указал, что расчет производится согласно постановлению правительства № 1085. Победитель торгов получил наибольшее количество баллов по неценовым критериям, хотя формула расчета не указывалась. При оспаривании результатов торгов в суде удалось доказать, что такой подход к формированию конкурсной документации не соответствует закону о контрактной системе и закону о защите конкуренции. Все аналогичные торги с нарушениями суд признал недействительными – как и контракты с победителями.