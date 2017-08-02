Как улучшить общение с клиентом с помощью чат-ботов
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Согласно опросу 800 руководителей, проведенному BI Intelligence в конце 2016 г., 80% предприятий намерены к 2020 г. перейти на использование чат-ботов – виртуальных консультантов. Они позволят снизить ежегодные затраты предприятий на клиентскую поддержку на 29%. Еще полезнее они для отделов продаж. Потенциальная экономия магазинов достигает 36%, финансовых организаций – 46%, а страховых компаний – внушительные 60%.
До недавнего времени основное взаимодействие с клиентами в нашей компании, как и во многих других, проходило по телефону. В июне мы решились на радикальный эксперимент и вообще убрали с сайта телефон горячей линии. А вместо него клиентам предложили общаться через чат-боты в мессенджерах Telegram и Viber. За месяц количество звонков сократилось в 4 раза. Однако параллельно уменьшилось и число обращений по электронной почте – почти на 30%, а также через онлайн-консультант на сайте – на 15%. Клиенты использовали чат-боты на 25% чаще, чем все остальные каналы связи, вместе взятые. В итоге нагрузка на сотрудников контакт-центра снизилась в 1,5 раза. Учитывая снижение затрат на телефонию и зарплату операторам, в среднем внедрение чат-бота должно окупаться в течение двух-трех месяцев. Однако для успешного внедрения чат-ботов, как показал наш опыт, необходимо несколько условий.
Большинство обращений в контакт-центр стандартны и укладываются в относительно несложные сценарии. Покупателей в интернет-магазинах интересует в основном наличие нужного товара, условия доставки и возврата. Клиентов банков – как открыть счет, взять кредит и узнать размер текущей задолженности. В этих случаях 90% обращений могут приходиться на десяток типичных вопросов.
Чат-боты эффективны, если компания работает с клиентами онлайн, а лучше всего – через мобильное приложение; ее аудитория достаточно продвинута и уже использует мессенджеры в личном общении.
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