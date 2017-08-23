Как правильно расстаться с партнером по бизнесу
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Представим себе двух партнеров, которые начали совместную деятельность до кризиса. У одного были хорошие идеи и профессиональный опыт, у другого – деньги и связи. Они были в хороших отношениях и дополняли друг друга. Однако дела с каждым годом шли все хуже и хуже. Причина не имеет особого значения: неконкурентоспособный продукт, сокращение спроса или падение курса рубля. В конечном счете бизнес потерпел неудачу, и теперь партнеры обвиняют друг друга во всех грехах и не знают, как выбраться из этой ситуации. Это нынешняя реальность для многих партнерств в России.
Как правило, конфликты между бизнес-партнерами происходят не потому, что один обманывает другого. Они зачастую вызваны объективными неудачами или неумением наладить общение друг с другом. Разрешить конфликты помогут переговоры – если соблюдать пять рекомендаций.
1. Заранее зафиксируйте договоренности на бумаге. Нужно определить роли и ожидания каждого партнера, а также прозрачный механизм раздела бизнеса, если он не сложится. Российские бизнесмены нередко пытаются избежать этого, полагаясь на доверительные отношения. Но доверительность быстро исчезает по мере развития конфликта. Из механизмов «развода» я рекомендую тот, где один партнер обязан предложить другому партнеру выкупить его долю по рыночной стоимости. Хотя, если компания не торгуется на бирже, согласовать, какая именно цена будет рыночной, непросто.
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