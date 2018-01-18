Почему в компаниях не работают модные управленческие методы

И как сделать так, чтобы они начали работать

Статья опубликована в № 4489 от 18.01.2018 под заголовком: Почему вянут модные методы управления

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Управление персоналом сильно подвержено моде, а сейчас в моде бирюзовые организации, отказ от рейтингов, цифровые инструменты – всех новаций и не перечислить. Но примерно в 70% случаев внедрение модных новаций превращается в профанацию – как в российских, так и в международных компаниях. Причины – несоответствие модных направлений корпоративной культуре.

Как же их гармонизировать?

В первую очередь надо понять, что именно организации нужно от сотрудников. Это не так очевидно, как кажется. На словах все хотят одного и того же: лояльности, дисциплины, ответственности, инновационности, командного настроя и самореализации сотрудников. Но истинные требования могут быть совершенно другими. Разобраться поможет концепция спиральной динамики корпоративных культур: на каждом этапе развития компании ее культура меняется. В концепции четыре типа культуры.

Культура силы: все в компании зависит от первого лица, от сотрудников требуются ответственность и исполнительность. Такая культура эффективна в отраслях с длительными производственными циклами, но быстрыми рыночными переменами. Часто встречается в девелопменте.

Культура правил: от сотрудников требуются прежде всего дисциплина, четкое выполнение обязанностей без напоминаний руководителя. Такая культура обеспечивает очень эффективную работу (особенно если работа проста) и распространена в розничной торговле, на простых производствах.

Культура успеха: сотрудники квалифицированны, от них требуются индивидуальные достижения, а в идеале еще и инновации, они должны быть ориентированы на результат. Такая культура распространена в b2b-компаниях, например в фармацевтике или корпоративных подразделениях банков.

Культура согласия: диалог и совместная работа – ключевое требование к людям. Такая культура распространена в отраслях с высокой конкуренцией и зависимостью от новых технологий, где без диалога и совместной работы клиенту не угодить, – прежде всего в IT.

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