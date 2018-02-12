Как вовремя понять, что сотрудник хочет уволиться

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Риск увольнения сотрудника возникает в тот момент, когда его принимают на работу. Даже устроившись, человек не перестает примерять на себя другие вакансии. Для любого сотрудника нормально иногда заходить на HeadHunter, обновлять резюме, ругать во внутренней переписке начальство и даже периодически заявлять: «Все надоело, уволюсь!» За этими действиями редко стоит твердое намерение изменить работодателю. Однако в какой-то момент интерес может перестать быть праздным – и тогда он может привести к увольнению. Задача руководителя – не оказаться перед столь внезапным неприятным фактом. Есть несколько прямых и косвенных признаков того, что сотрудник готовится к увольнению.

1. Часто посещает сайты поиска работы. Каждый сотрудник время от времени обращает внимание на предложения о работе и даже посещает рекрутинговые сайты. Интересно же, где он мог бы работать и сколько получать. По нашим данным, в среднем человек заходит на HeadHunter 2–3 раза в месяц и проводит там около 10 минут в день. Если посещения сайтов становятся все более длительными, а число просмотренных страниц достигает 20–30, это действительно повод насторожиться. Однако нужно учитывать сезонный фактор. Известно, что желание изменить жизнь резко обостряется после Нового года, дня рождения или других круглых дат, в этот период сотрудник часто обращается к рекрутинговым сайтам и рассылает резюме. Обычно запал проходит через две недели. Если же интенсивность коммуникации после этого срока не снижается, руководитель может начинать бить тревогу. Для выявления таких сигналов об увольнении в арсенале работодателя есть законные электронные сервисы, анализирующие браузерную историю рабочего компьютера и ведущуюся с него переписку.

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