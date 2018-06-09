Почему жадность и недоверчивость – лучшие качества руководителя
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За свою профессиональную жизнь я просмотрела тысячи профилей сотрудников – так обычно называют описания требований к кандидатам при приеме на работу. Но лучший профиль я увидела совсем недавно – два слова, описывающие идеального руководителя, отвечающего за повышение эффективности: жадный и недоверчивый. Почему же так важны эти не самые лучшие человеческие качества?
Жадность. Жадный менеджер нетерпим к любым потерям. Уклонение сотрудников от выполнения обязанностей (абсентеизм), большие расходы на персонал, низкая производительность труда – со всем этим он активно борется. Приведу пример: работник сибирского предприятия целый год не являлся на работу на законных основаниях: очередной и учебный отпуска, военные сборы, больничный. И весь год компания платила ему зарплату, пока чаша терпения директора не переполнилась – и компания попрощалась с сотрудником. Жадный менеджер решил бы проблему раньше.
Совещания и отчеты – тоже отличный повод для вмешательства жадных руководителей. Они освободят сотрудников от ненужной работы, а высвободившиеся ресурсы направят на производительный труд. В любой, даже очень успешной компании есть минимум 30% резервов для повышения производительности труда. Не все меры столь очевидны, как отмена бесполезных совещаний. Но можно ориентироваться на признанных лидеров эффективного производства, таких как Toyota.
Недоверчивость. Недоверчивый менеджер любую операцию в офисе и на производстве будет рассматривать под увеличительным стеклом. Он никому не верит на слово, считает, хронометрирует, перепроверяет, ищет резервы для повышения качества и снижения затрат.
Правда, одних только жадности и недоверчивости недостаточно, чтобы повысить эффективность. Руководителю следует соблюдать семь важных правил.
1. Фиксируйте лучшую практику на бумаге. До 80% задач в любой организации – типовые. Их надо изучить, отсортировать неэффективные и записать лучшие практики. Нормы труда готовы. Теперь работать спустя рукава будет намного сложнее. Вводите нормы труда не только для рабочих, но и для управленцев. Их труд тоже можно разложить на простые операции и регламентировать.
2. Искорените процессы, не создающие добавленной стоимости. Это уже упомянутые отчеты и совещания, участие в конференциях и тренингах по развитию личной эффективности. Одновременно предложите управленцам изучить офисные системы и приложения – это существенно снизит расходы на секретарей.
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