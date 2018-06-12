Как работать с клиентами без стресса и проблем

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Новая книга – Отчаянные аккаунт-менеджеры

Настольная книга аккаунт-менеджера, менеджера проектов и фрилансера

Борис Шпирт

Альпина Паблишер, 2018

Большинство менеджеров, отвечающих за отношения с заказчиками, стремятся завести с ними дружбу. Это вполне характерно для нашей культуры. Но автор книги Борис Шпирт убежден, что идеальные отношения с клиентом – не дружба, а партнерство на равных.

Автор больше 20 лет проработал в продажах, в том числе директором по работе с клиентами в цифровых агентствах. Автору приходилось общаться с крупнейшими компаниями, такими как Coca-Cola, Goodyear, Nestlé, Pfizer и Siemens.

По наблюдениям Шпирта, 80–90% менеджеров по работе с клиентами идут на уступки клиентам. Такие отношения он называет дисфункциональными. Происходит это из-за страха потерять заказчика, неуважения к себе и неверного представления о том, какой должна быть клиентоориентированность. Играет свою роль и слабое владение техниками коммуникации. Клиенты же в общении с аккаунт-менеджерами часто руководствуются правом сильного, ибо убеждены: кто платит, тот и заказывает музыку.

Приводя в качестве примеров эпизоды из собственного опыта, автор объясняет, как противостоять психологическому давлению и манипуляциям заказчиков, возражать клиенту, если его требования могут навредить и рабочему процессу, и результату, не дарить ему безвозмездно всякие уступки вроде досрочного исполнения заказа, а повышать с помощью этих уступок лояльность. Другие практические советы: как отрабатывать ошибки – свои или своей фирмы, формировать у клиентов реалистичные ожидания. Без стеснения рассказывая о своих промахах и набитых шишках, автор внушает читателю, что главная задача аккаунт-менеджера – поддерживать баланс интересов своей компании и компании-заказчика.