Коллектив как футбольная команда

Бизнесу имеет смысл позаимствовать некоторые элементы игры в футбол, чтобы повысить эффективность. Ведь трудно представить себе более сплоченный и сыгранный коллектив, чем футбольная команда. Как должны распределяться роли сотрудников с позиции футбольного тренера, а главное – как их мотивировать, чтобы офисные сотрудники играли столь же слаженно?

Центральный полузащитник. Он организует атаки, раздает пасы, видит все поле, каждого из игроков. В офисе «центральный полузащитник» – генератор идей. Он лучше всего придумает путь к достижению цели, увидит саму суть задачи. Воплотить придуманное в жизнь может он сам, если нужно. Если он поймет, что коллеги обладают большим опытом, он с не меньшим энтузиазмом всех организует и поможет довести задуманное до конца. «Центральный полузащитник» эффективен, если у него есть свобода действий. Его можно заинтересовать, поощряя его инициативы. Но нужно также его конструктивно критиковать, когда того требует ситуация, чтобы безграничная свобода его не опьянила.

Нападающий. Это атакующий игрок, главная роль которого – забить гол в ворота противника. В офисе это люди, способные обеспечить эффективные продажи. Они отлично проводят переговоры, у них хорошо подвешен язык, прекрасно развиты презентационные навыки. Таким игрокам нужно ставить узкие задачи, связанные с общением с внешним миром. Их не следует перегружать аналитикой, операционной рутиной и отчетностью, это снижает их спортивный запал. Лучше всего мотивировать «нападающих» амбициозными и конкретными задачами с прозрачной системой вознаграждения.

Опорный полузащитник. Он схож по функциям с «центральным», но больше внимания уделяет обороне: прерывает передачи, страхует фланговых защитников, ушедших помогать атаке, или помогает атаке сам. В офисном коллективе это чаще всего заместитель директора, руководителя департамента – просто заместитель, занимающийся операционным руководством. Хороший «опорный полузащитник» руководит подчиненными, контролирует выполнение задач, следит за атмосферой в коллективе, берет на себя ответственность за действия подчиненных перед начальником. Не следует тащить таких ценных сотрудников на линию фронта, они прекрасны на вторых ролях. Их надо мотивировать сложными, долгосрочными задачами. Но будьте внимательны – некоторые из них не прочь стать серыми кардиналами.

Полузащитник. В футболе он действует между защитой и нападением и готов оказать помощь и тем и другим. В каждом коллективе есть несколько человек, которые с удовольствием подхватывают любую идею. Они не только сами горят энтузиазмом, но и заражают им коллег. Особенно хороши они в многофункциональных проектных командах. Лучше всего перебрасывать «полузащитника» с проекта на проект, в ежедневной рутине он заскучает. Они любят делиться знаниями и опытом. Лучше всего сделать их менторами, наставниками младших коллег. Им важно быть заметными и нужными.

Защитник. Он отвечает за определенную зону поля и внимательно наблюдает за нападающим, которого указал тренер. Это идеальные исполнители, которым приходится воплощать в жизнь идеи «центрального полузащитника» и «тренера». Их обязанности, сроки и способы контроля должны быть четко определены. Не забывайте их хвалить прилюдно и регулярно. Мотивируйте их возможностями оттачивать профессиональные навыки. Однако не следует спешить с их назначением на руководящие должности – они вряд ли будут рады росту ответственности.

Вратарь. Это единственный игрок, которому разрешено касаться мяча руками. Он отбивает навесы, перехватывает пасы, а также отбирает мячи при выходе один на один. В офисе «вратарем» бывает финансовый директор, особенно если ему подчиняется и юридический департамент. От его ошибки и неправильного решения зависит финансовый результат компании (счет игры).

Но «вратари» склонны переоценивать риск. Финансовый директор часто тормозит бизнес словами «так нельзя», «не получится», «невозможно» и «тут нет решения». Поэтому следует вовлекать «вратаря» в коммерческую жизнь компании, вплоть до участия в принятии коммерческих решений. Сделайте его частью команды нападения, хотя формально он защищает ворота.

Тренер. Он решает, кого взять в команду, кого и как учить. В офисе это генеральный директор. Как бы команда ни играла, в плохом результате виноват «тренер». Зато в случае победы вся команда качает его на руках. Руководители мотивируются ответственностью и полномочиями. Они любят, когда все прислушиваются к их профессиональному мнению и доверяют их экспертизе. Именно они – последняя линия обороны и первая линия нападения в игре.