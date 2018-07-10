Как измерить эффект HR-проектов
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Функция управления персоналом повторяет путь, пройденный маркетингом в прошлом: от тезиса «давать рекламу, потому что надо» к оценке эффективности вложений в рекламу на основе показателей конверсии, охвата и т. д. Причин пристального внимания менеджеров по кадрам к цифрам несколько. Прежде всего, бюджеты, основанные на интуитивных ожиданиях, режутся в первую очередь. Кроме того, компании научились измерять уже практически все бизнес-процессы и HR остался чуть ли не последним неизмеренным. А управлять можно только тем, что измеряешь. Наконец, мечта любой службы персонала – превратиться из обслуживающего подразделения в полноправного партнера бизнеса. А без количественных показателей это невозможно.
Служба персонала в российских компаниях находится на разных этапах зрелости, от этого зависит, насколько трудным будет переход к количественной оценке результатов работы служб.
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