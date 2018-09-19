Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4656 от 19.09.2018 под заголовком: Как управлять женским персоналом

Как управлять коллективом, в котором 25% сотрудников в декретном отпуске

Пять советов работодателям, которые хотят сэкономить на подборе и обучении персонала
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

81% сотрудников нашей компании – женщины. Причем постоянно четверть сотрудниц находится в декретном отпуске. Как управлять таким коллективом? Что делать?

1. Принять ситуацию. Не надо рвать на себе волосы, из-за того что ваш ведущий специалист собирается рожать. Сотрудники вообще имеют привычку увольняться, переходить к конкурентам, курить, болеть и отдавать последний долг родне. Наем исключительно мужчин не решит проблему. Они тоже болеют и уходят в другие компании.

2. Не верить заявлениям. Если сотрудница клянется, что в работе ничего не изменится, это неправда. Она зачастую сама не знает всех сложностей, с которыми ей предстоит столкнуться. К тому же здоровье женщины и ребенка – непредсказуемая вещь. Никакая справка от врача не гарантирует, что женщина в период ожидания ребенка и после будет бодра, весела и трудоспособна. Поэтому лучше готовиться к худшему.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике