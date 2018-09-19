Как управлять коллективом, в котором 25% сотрудников в декретном отпуске

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81% сотрудников нашей компании – женщины. Причем постоянно четверть сотрудниц находится в декретном отпуске. Как управлять таким коллективом? Что делать?

1. Принять ситуацию. Не надо рвать на себе волосы, из-за того что ваш ведущий специалист собирается рожать. Сотрудники вообще имеют привычку увольняться, переходить к конкурентам, курить, болеть и отдавать последний долг родне. Наем исключительно мужчин не решит проблему. Они тоже болеют и уходят в другие компании.

2. Не верить заявлениям. Если сотрудница клянется, что в работе ничего не изменится, это неправда. Она зачастую сама не знает всех сложностей, с которыми ей предстоит столкнуться. К тому же здоровье женщины и ребенка – непредсказуемая вещь. Никакая справка от врача не гарантирует, что женщина в период ожидания ребенка и после будет бодра, весела и трудоспособна. Поэтому лучше готовиться к худшему.