Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4667 от 04.10.2018 под заголовком: Провалы бережливого производства

Почему проваливаются проекты бережливого производства

Девять ошибок, которые могут свести на нет все усилия по сокращению потерь
Виктория Петрова, председатель экспертного совета компании «ЛюдиPeople»
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Создание в организации системы бережливого производства – правильная и полезная инициатива. Многие российские предприятия начинают проекты, а потом замораживают – мол, это работает только в автопроме, в Toyota. В России уже есть кладбище проектов бережливого производства, за которые работодатели немало заплатили. Почему так получается? Существует несколько типичных ошибок, которые могут свести на нет все усилия по устранению потерь в компании.

1. Бездумное внедрение классической японской системы «пять сигм» (5S: сортировка на полезное и бесполезное, соблюдение порядка, содержание рабочего места в чистоте, стандартизация, совершенствование). Часть этих элементов может стать актуальной на поздних этапах, а может и вообще не понадобиться. Более жизнеспособной альтернативой классической концепции 5S на практике оказывается подход, при котором выявляются существующие проблемы и все усилия направляются на их устранение.

2. Отказ от обучения персонала принципам улучшений. Сотрудникам, участвующим в проектах улучшений, предлагается самим выйти «в поле», увидеть проблемы и придумать, как их решить. Так практикуется в Японии, японские консультанты советуют это и российским предприятиям. Трудность в том, что неподготовленный человек, особенно если он долго работает в данной организации, проблем не видит. Все как всегда, люди заняты, процессы выполняются. Но это не значит, что проблем нет, это говорит лишь о том, что сотрудник их не осознает. И, следовательно, не сможет их решить. В результате проект бережливого производства затягивается, а консультанты надолго обеспечиваются работой (и стабильным доходом). Поэтому рекомендуется начинать процесс улучшений с обучения персонала его принципам. Люди должны понять, как выявлять и решать проблемы, и только после этого их можно бросать в бой. Спешке здесь не место, но в итоге результаты все равно появятся быстрее. В США я наблюдала подход, прямо противоположный японскому: четко прописанные сроки проекта, бюджеты и плановые результаты держали его участников в повышенном напряжении, что тоже иногда негативно сказывалось на результатах.

3. Делегирование процесса улучшений отдельной группе. При этом остальная часть коллектива не участвует в изменениях и активно противодействует новшествам. Вовлекайте в процесс улучшений всех сотрудников, и его уже невозможно будет остановить. Создавайте инициативные группы. Активно демонстрируйте выгоду изменений – сокращение трудозатрат и искоренение бесполезной работы.

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