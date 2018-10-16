Почему руководитель не должен контролировать каждую мелочь

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Споры о мерах безопасности в компаниях никогда не утихают, кто-то требует максимальной закрытости, кто-то – не мешать работать. Кажется, все очень просто: чем больше защищена компания, тем лучше. Но перекосы что в одну сторону, что в другую – это всегда проблема.

Иногда руководитель чрезмерно усердствует в желании контролировать компанию и уберечь ее от рисков. Этим он только создает новые угрозы: чем строже начальник, тем выше вероятность, что подчиненные будут искать обходной путь: быстрый, легкий и, скорее всего, небезопасный. Из-за гиперконтроля настоящие угрозы часто остаются без внимания. Такое происходит сплошь и рядом – и в небольшом бизнесе, и в корпорациях.

Например, в 2013 г. стало известно, что содержимое рабочей переписки менеджеров оператора связи из большой тройки оказалось в открытом доступе. В нарушение внутренних распорядков сотрудники, в том числе высокопоставленные, вели переписку с личных ящиков на mail.ru. Когда почту одного из менеджеров взломали, в общий доступ попали письма с конфиденциальными документами. Почему сотрудники, зная обо всех требованиях службы безопасности, пользовались общественными сервисами? Потому что политика безопасности была негибкой и блокировала корпоративную почту так усердно, что переписываться в ней стало невозможно – неадекватные меры безопасности создали только новые угрозы.