Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4675 от 16.10.2018 под заголовком: Чем опасен чрезмерный контроль

Почему руководитель не должен контролировать каждую мелочь

И чем чрезмерный контроль опасен для компании
Лев Матвеев, председатель совета директоров группы компаний SearchInform
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Споры о мерах безопасности в компаниях никогда не утихают, кто-то требует максимальной закрытости, кто-то – не мешать работать. Кажется, все очень просто: чем больше защищена компания, тем лучше. Но перекосы что в одну сторону, что в другую – это всегда проблема.

Иногда руководитель чрезмерно усердствует в желании контролировать компанию и уберечь ее от рисков. Этим он только создает новые угрозы: чем строже начальник, тем выше вероятность, что подчиненные будут искать обходной путь: быстрый, легкий и, скорее всего, небезопасный. Из-за гиперконтроля настоящие угрозы часто остаются без внимания. Такое происходит сплошь и рядом – и в небольшом бизнесе, и в корпорациях.

Например, в 2013 г. стало известно, что содержимое рабочей переписки менеджеров оператора связи из большой тройки оказалось в открытом доступе. В нарушение внутренних распорядков сотрудники, в том числе высокопоставленные, вели переписку с личных ящиков на mail.ru. Когда почту одного из менеджеров взломали, в общий доступ попали письма с конфиденциальными документами. Почему сотрудники, зная обо всех требованиях службы безопасности, пользовались общественными сервисами? Потому что политика безопасности была негибкой и блокировала корпоративную почту так усердно, что переписываться в ней стало невозможно – неадекватные меры безопасности создали только новые угрозы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике