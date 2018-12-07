Нужен ли вам инвестиционный проект

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На практике инвестиционные проекты (например, строительство нового завода) очень часто затягиваются, бюджеты растут. Более того, не все переходят из инвестиционной стадии в операционную, а еще меньше обеспечивают возврат инвестиций собственнику. Чтобы оценить реальные затраты и сроки, нужно проанализировать проект по пяти критериям.

1. Как подобраны ключевые сотрудники. Всегда следует обращать внимание на систему управления проектом: кто будет отвечать за него, какими ресурсами эти менеджеры будут обладать. Типичная ошибка – проект комплектуется менеджерами, не имеющими отношения к отрасли. Например, на строительство завода по переработке пищевых продуктов в центральной полосе России приглашают нефтяника из Сибири. В итоге завод строится по нормам Крайнего Севера, а про регулирование в области пищевых производств управленцы вспоминают ближе к моменту запуска. Приходится переносить сроки пуска завода, а смета втрое превышает плановую. Если инвестору важно именно доверие, а не опыт в отрасли, если он настаивает на кандидатуре конкретного менеджера, нужно окружить этого менеджера штатом профессионалов из профильной отрасли. Такое решение сэкономит в будущем много ресурсов.