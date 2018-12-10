Критерии применения закона ЕС о защите данных к российским компаниям прояснились
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Недавно Европейский совет по защите данных (EDPB) опубликовал разъяснения, в каких случаях компании из стран, не входящих в ЕС, должны соблюдать общий регламент ЕС о защите данных (GDPR). Он вступил в силу в мае 2018 г. Эти разъяснения имеют прямое отношение к российским компаниям. Напомним, что один из основных принципов GDPR – экстерриториальность и защита прав людей, предоставляющих персональные данные, независимо от их гражданства. Компаниям, не соблюдающим требования GDPR, грозят существенные штрафы – до 20 млн евро или до 4% от мирового оборота нарушителя. Проблема в том, что многие формулировки регламента неоднозначны. Из-за этого последние полгода российский бизнес пребывал в напряжении: отсутствовала единая трактовка, в каких случаях и в каком объеме российские компании должны соблюдать GDPR. Одни считали, что под действие GDPR подпадает абсолютно любая обработка данных европейских граждан. Другие – что самого факта обработки данных европейцев недостаточно, необходимо детально разбирать цели и способы использования данных.
После долгого молчания Европейский совет поставил точку в данном споре, подтвердив правильность второго подхода. Он рекомендовал в каждом конкретном случае анализировать процессы, при исполнении которых собираются персональные данные, и оценивать, насколько их содержание соответствует хотя бы одному из критериев экстерриториальности. Согласно статье 3 регламента GDPR таких критериев три:
1) компания из страны, не входящей в ЕС, ведет деятельность через постоянную структуру в Евросоюзе;
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