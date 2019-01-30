Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: Четыре способа снизить себестоимость

Четыре способа снизить себестоимость производства

И снизить зависимость компании от отдела продаж и рынка
Павел Гуляев, финансовый директор компании «Шельф — 2000» (бренд «Ложкаревъ»)
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Акционеры часто считают, что отдел продаж в ответе за все изменения рынка. Но на продажи влияет много факторов, которые не может изменить никакой продавец: валютные курсы, сезонность, изменение потребительских предпочтений, погода, изменение планов сетевого ритейла, большие складские остатки, наращивание или сокращение производственных мощностей конкурентов. Но есть хороший способ уменьшить зависимость компании от отдела продаж – снизить себестоимость. Она зависит от технологии производства, стоимости сырья и энергоносителей, фонда оплаты труда. На эти факторы у собственников и менеджмента компании больше возможностей влиять, чем на планы сетевых ритейлеров или погоду. Как снизить себестоимость?

1. Проанализируйте и улучшите технологию. Технологи и инженеры окончили вузы десятки лет назад, и большинство потом не развивались. А за эти годы технологии ушли далеко вперед. Лучше и интереснее всего топ-менеджерам будет посетить схожие производственные площадки в других городах, а еще лучше – странах. Можно перенять опыт и оптимизировать собственное производство.

Реальный пример: технологический аудит на яичной птицефабрике показал, что замена шести сортировальных машин на один комплекс с галереями для транспортировки яйца приведет к сокращению персонала более чем на 20%, а потери яйца благодаря сокращению доли ручного труда и перевалки снизятся на 8%. После замены машины, увеличения числа птицемест на квадратный метр площади и исключения ручного труда EBITDA фабрики за год выросла на 30%, фонд оплаты труда сократился вдвое. Численность штата рабочих сохранилась, но требования к квалификации существенно выросли.

Модернизация очень болезненна для технологов, инженеров, ветеринаров, агрономов – им приходится заново учиться новым технологиям, часть сотрудников приходится сокращать или заменять. Но она дает внушительный эффект. Можно привязать систему мотивации к сокращению затрат и платить премии – тогда и персонал будет бенефициаром оптимизации.

Экспериментируйте, используйте разные настройки оборудования, разные виды сырья, привлекайте внешних консультантов и собственных рационализаторов. Все это вместе даст возможность повысить отдачу от каждой производственной линии.

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Комментарии
Богмолов
06:58 31.01.2019
Тема интересная по названию, но крайне примитивно изложена для солидного издания. Нет мотивации у наёмных работников снизить себестоимость производства, они предназначены для обеспечения надёжности технологических процессов. Главный интересант в снижении затрат (себестоимости) - собственник (акционеры), его цель - экономическая эффективность производства.
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