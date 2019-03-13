Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4773 от 14.03.2019 под заголовком: Пять опасных условий договора аренды

Пять опасных условий договора аренды

На что должны сейчас обращать внимание арендаторы
Жанна Колесникова, Руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры»

Рынок коммерческой недвижимости переживает не лучшие времена, и арендаторы должны бы стать разборчивыми. Но нет: многие соглашаются с собственником, что правила аренды в торговом центре одинаковы для всех. На самом деле по крайней мере для крупных ритейлеров, генерирующих большой поток покупателей, условия всегда выгоднее, чем для прочих. И если вести переговоры, можно условиться о выгодах и скидках.

Международная компания предложила арендатору зафиксировать в протоколе о намерениях условия будущего договора: арендную плату, обеспечительный платеж, площадь помещения, срок аренды, условия расторжения. Арендатор текст договора не изучил, юристов не привлек, а протокол подписал в полной уверенности, что все условия аренды зафиксированы. А когда прочел полный текст договора с приложениями, был вынужден отказаться от договора.

Не подписывайте сразу, тщательно анализируйте условия, старайтесь договориться о приемлемых для вас. До подписания протокола о намерениях попросите время на изучение договора аренды.

Рассмотрим же опасные условия в договорах аренды.

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