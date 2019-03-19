Как правильно дерегулировать малый бизнес
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Диалог между предпринимателем и государством в нашей стране обычно строится по одной схеме. «Чем вам помочь?» – спрашивает государство. «Не надо помогать! – напрягается предприниматель. – Вы просто не мешайте, и все будет хорошо!» «Нет-нет, мы вам обязательно поможем, ведь это наша работа!» – не собирается отступать государство. Судя по количеству занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, самочувствие бизнеса не становится лучше. Потому что, если не снизить административную нагрузку на малый и средний бизнес, никакие меры поддержки не помогут.
Административная нагрузка вовсе не абстракция. Какой-нибудь нормативный акт, принятый еще в советские годы, но никем не отмененный, регламентирует, что производственный процесс должен происходить определенным образом. Но на практике и технология давно изменилась, и клиенты – все другое.
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