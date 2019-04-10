Как правильно рассказать правду на собеседовании

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Tо, что на собеседовании нужно говорить правду, вряд ли вызывает сомнения. Вопрос в том, как преподносить эту правду, чтобы создать о себе благоприятное впечатление. Вот пять рекомендаций.

1. Залог успешного собеседования – хорошо выполненная домашняя работа: сбор подробной и свежей информации о потенциальном работодателе и формулирование ожиданий от работы в компании, профессиональных и личных. Перед собеседованием нужно знать: какие базовые ценности у компании, какой опыт, навыки и личные качества критичны для нанимателя. Но важно не переборщить, чтобы у интервьюера не сложилось впечатления, что кандидат подгоняет свой опыт под требования работодателя.

Нужно быть честным. Представим, что вы претендуете на позицию проектного менеджера. Важное качество для этой роли – гибкость. Вы пришли на собеседование, идете по офису вместе с рекрутером, он задает вопрос, вроде бы вскользь: как вы относитесь к open space? Большинство кандидатов, глубоко вздохнув и сделав паузу, отвечают: «Open space – здорово, динамично, в стиле культуры сотрудничества и т. д.». Только не замечают, что у них глаз дернулся или пятна на щеках выступили, потому что на самом деле они предпочитают кабинетную систему. Лучше честно сказать: «Открытые планировки не всегда полезны, это, кстати, и исследования подтверждают. Я предпочитаю важные задания выполнять вне шумной зоны, в кабинете или в переговорной. Хотя на начальном этапе, когда нужно быстро включиться в работу, open space необходим». Вот так легко и непринужденно кандидат продемонстрирует и честность, и гибкость.