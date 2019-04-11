Как малому бизнесу из России найти партнера в Африке

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Агент, представительство, дистрибутор – что выгоднее российскому малому и среднему бизнесу, желающему присутствовать на африканском рынке? Рекомендации таковы:

1. Агент и дистрибутор. При небольших объемах поставок на начальном этапе лучше действовать через местного дистрибутора или эксклюзивного агента. Для доставки товаров потребителям нужно будет организовать таможенное оформление, перевозку от порта до потребителя, техническую поддержку, складское хранение и другие услуги. Дистрибутор или агент возьмут это на себя. Причем это выйдет гораздо дешевле, чем искать контрагентов для перевозки и хранения из России. Хорошие агентские комиссионные – 4–5% стоимости контракта, а дистрибутору можно предложить те же скидки, что и дилерам в России.

Постоянное сотрудничество с местной компанией позволит улучшить коммерческие условия, например поднять цены, а также наработать долгосрочных клиентов и репутацию продукта на рынке. Такая модель работы хорошо подходит для небольших стран, например Замбии, Сенегала, Уганды, Буркина-Фасо. Их рынки малы, поэтому английские, французские и американские компании вырастили лояльных агентов и не переходят на прямые продажи даже после 30-летнего присутствия.

Найти подходящего дистрибутора или агента можно, приглядевшись к партнерам конкурентов: обычно одни и те же местные компании работают сразу с несколькими зарубежными брендами. Зайдите на сайт ваших конкурентов и посмотрите, кто продает их товары в регионе. Контакты обычно указаны в разделе о региональных представителях. Однако уговорить их работать с малоизвестным российским товаром будет не так просто – местный партнер потребует маркетинговый бюджет в $50 000–60 000 в год на рекламные кампании и PR. Чтобы контролировать дистрибутора, имеет смысл разбить маркетинговый бюджет на малые суммы и выплачивать их регулярно за достижение определенного результата. Если результат не достигнут или вы чувствуете, что партнеры хитрят, просто прекратите финансирование и воздержитесь от личных оскорблений и препирательств. Африканцы очень хорошо реагируют на материальные стимулы и будут работать на вас хоть 20 лет, зная, что есть возможность заработать. Но очень разочаруются, если вы устроите мелочный скандал из-за пропавших $500.