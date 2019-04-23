Три ошибочных подхода производителей к ценообразованию

И как устанавливать цену, чтобы завоевывать рынок и при этом получать прибыль

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Любой производитель стремится продавать свой товар по максимально высокой цене и как можно в больших количествах – с учетом возможностей производства. Менеджмент строит планы, готовит бюджеты, в которых определяет цены на продукцию, разрабатывает системы мотивации себе и отделу продаж, и, наконец, торжественно утверждает бюджет у собственника. А через два месяца выясняется, что цена на товар упала, продажи не растут темпами, заложенными в бюджете, и вообще рынку немедленно нужен товар-субститут, потому что у конкурентов неожиданно возникли проблемы на производстве и у вашей компании есть хороший шанс занять нишу.

Ключевая проблема – ценообразование и возможность корректирования цен по мере изменения спроса и конкурентной среды. Часто важно сохранять цену, когда у других она растет. Это вроде бы очевидно и просто, и все производители знают, что надо сдерживать рост себестоимости и цен. Но, как обычно бывает, практика расходится с теорией. Какие подходы к ценообразованию распространены на практике?

1. Цена на товар складывается из фактической производственной себестоимости плюс маржа.

2. Менеджмент исходит из того, сколько хочется заработать, а там посмотрим.