Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4804 от 26.04.2019 под заголовком: Малый бизнес и банковские гарантии

Как малому бизнесу получить банковскую гарантию

Чтобы он смог участвовать в госзакупках
Максим Солнцев, председатель правления СДМ-банка

Для малых предприятий-поставщиков, желающих участвовать в госзакупках, серьезным камнем преткновения становится требование предоставить финансовое обеспечение в 5–40% суммы контракта еще на стадии тендера. Но можно воспользоваться полезным инструментом – банковской гарантией. Она дешевле кредита: ставка по кредиту в среднем составляет примерно 12%, гарантия укладывается в 3%.

Бизнесу может понадобиться, например, банковская гарантия для участия в торгах, которая заменяет обеспечительный взнос. Если компания выиграет тендер и заказчик будет готов заплатить аванс, ей понадобится гарантия возврата аванса и/или гарантия выполнения контракта. Если речь идет о поставке импорта, может потребоваться также таможенная гарантия. Если в контракте указана обязанность последующего гарантийного обслуживания, то часто исполнителю бывает нужна сервисная гарантия, которая обеспечит заказчику финансовую защиту на период гарантийного срока. Для выполнения контракта компании может оказаться недостаточно аванса от заказчика: надо покупать сырье, материалы, платить зарплату сотрудникам. Тогда уже придется брать кредит.

Выдавать гарантии по обеспечению госконтрактов имеет право ограниченное число банков. Их перечень утвержден Минфином и ЦБ, с ним можно ознакомиться на сайте Минфина. По оценке онлайн-сервиса «Финтендер», в 2018 г. российские банки выдали по госзакупкам (по закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») 700 000 гарантий на 1,15 трлн руб. Средняя сумма гарантии – 1,6 млн руб.

Перед тем как обратиться в банк за гарантией, проверьте, соблюдает ли ваша компания следующие требования:

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