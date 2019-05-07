Как сделать так, чтобы стратегическая сессия не превратилась в пустую говорильню
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Стратегическая сессия – один из самых эффективных форматов работы команды управленцев: она помогает быстро разобрать любые проблемы, сформулировать актуальные задачи и выработать оптимальную стратегию действий, а также вовлечь менеджмент в процесс преобразований. Только этот инструмент надо правильно использовать.
1. Планируйте сессию заранее. Начинать готовиться к стратегической сессии нужно за 2–3 недели до ее проведения. Чтобы ни одна из важных задач не осталась без внимания, нужен четкий план. Основную тему стратегической сессии должно определить первое лицо компании.
Темой может быть глобальная стратегия развития. Например, крупный банк получал доход от транзакционных операций, но отрасль меняется, появляются цифровые банки, прибыль банка стала падать. Предправления решает провести сессию для поиска новых направлений и проектов.
2. Признавайте проблемы. Стратегическая сессия должна решать особо важные и сложные проблемы. Но чтобы их обсуждать, нужно их признать. Это непросто: люди склонны замалчивать свои упущения, особенно если проблема появилась из-за чьей-то недоработки или ошибки. Важно донести до менеджеров, что стратегическая сессия не карательное мероприятие и что задача не в том, чтобы найти виновного. Важно всем сообща, честно и конструктивно обсудить трудные вопросы, какими бы неприятными они ни были.
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