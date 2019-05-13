Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4811 от 14.05.2019 под заголовком: Шесть правил оценки госконтракта

Как малому бизнесу исполнить госконтракт и не разориться

Шесть правил для оценки рисков участия в госзакупках
Сурен Айрапетян, Управляющий партнер Rebridge Capital

Общественное мнение считает договор на исполнение госконтракта (по закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») настоящим счастьем для малого и среднего бизнеса. Однако работа по госконтракту имеет массу подводных камней, из-за которых предприниматель рискует не просто лишиться прибыли, но и утопить бизнес. Оценить риски исполнения конкретного госконтракта помогут шесть рекомендаций.

1. Нужно точно рассчитать стоимость исполнения контракта. Чаще всего исполнитель обязан обеспечить контракт денежными средствами или предоставить банковскую гарантию. Юридическое лицо, существующее пару месяцев, вряд ли сможет получить гарантию банка. Но даже если малый бизнес может рассчитывать на гарантию, нужно тщательно проверить все детали. Банк-гарант должен входить не только в список, утвержденный Минфином, но и в перечень банков, гарантии которых будут приняты конкретной организацией.

Стоимость банковской гарантии зависит от скорости ее получения. Стандартный срок, необходимый для оформления, составляет 10 рабочих дней. Стоимость экстренной банковской гарантии значительно выше, нежели обычной. И чем больше сумма госконтракта, тем больше времени нужно для оформления гарантии. Быстрое получение гарантии на сумму более 10 млн руб. обойдется дорого.

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