Какой ущерб бизнесу наносят плохие бухгалтеры
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С точки зрения банков и госорганов, лицо любого бизнеса – его бухгалтерская отчетность. Ошибки бухгалтеров могут обернуться серьезными проблемами для генерального директора. Ведь по закону о бухгалтерском учете именно он несет ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, а также за правильность начисления и уплаты налогов. Поэтому гендиректору нужно быть уверенным, что его бухгалтеры обладают достаточной квалификацией и добросовестны. Вот восемь признаков того, что главного бухгалтера следует уволить.
1. Неоднократные просрочки платежей по кредиту. Многие директора малых предприятий полагают, что просрочка платежа по кредиту, лизингу или факторингу – это мелочь. Однако, если просрочка по кредиту составит более пяти календарных дней, компания рискует тем, что банки больше не захотят ее кредитовать.
2. Не вовремя уплаченные налоги. Это грозит решением ФНС о приостановке операций на всех расчетных счетах организации в банках. Компания не сможет расплатиться с поставщиками, арендодателями, сотрудниками и проч.
3. Ошибки в отчетности. Реальный пример: компания подавала заявку на кредит, подготовила документы. Банк в кредите отказал. Причиной стала ошибка в отчетности: по счету прошли 14 млн руб., а в отчетности бухгалтер указал 2 млн руб. Гендиректор компании, когда подписывал документы, ошибку не заметил.
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